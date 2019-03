Відома американська співачка похвалилася новим тату

Селена Гомес вирішила показати у соціальних мережах нове татуювання, а також прорекламувати свій новий трек I Can not Get Enough спільно з Benny Blanco, J Balvin, Tainy.

Співачка вирішила зробити просте і дуже елегантне татуювання з написом "sunshine" (сонечко) на правій нозі.

Шанувальники одразу ж поставили собі запитання, що може означати нове тату Гомес? Найпалкіші фанати розгадали, що воно може бути присвячене бабусі співачки, яку в пресі вона завжди називала "сонечко".

Варто сказати, що Селена не сильно захоплюється татуюваннями і робить їх тільки у особливих випадках. Так, у 2017 році Гомес з декількома акторами серіалу 13 причин чому набила на зап'ясті крапку з комою, які символізують надію для всіх людей, які страждають від депресії і психічних захворювань.

