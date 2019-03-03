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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Відома американська співачка похвалилася новим тату

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Селена не сильно захоплюється татуюваннями - фото 1
Селена не сильно захоплюється татуюваннями / LIVEstory

Селена Гомес вирішила показати у соціальних мережах нове татуювання, а також прорекламувати свій новий трек I Can not Get Enough спільно з Benny Blanco, J Balvin, Tainy.

Співачка вирішила зробити просте і дуже елегантне татуювання з написом "sunshine" (сонечко) на правій нозі.

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Шанувальники одразу ж поставили собі запитання, що може означати нове тату Гомес? Найпалкіші фанати розгадали, що воно може бути присвячене бабусі співачки, яку в пресі вона завжди називала "сонечко".

Варто сказати, що Селена не сильно захоплюється татуюваннями і робить їх тільки у особливих випадках. Так, у 2017 році Гомес з декількома акторами серіалу 13 причин чому набила на зап'ясті крапку з комою, які символізують надію для всіх людей, які страждають від депресії і психічних захворювань.

Селена Гомес вирішила показати у соціальних мережах нове татуювання - фото 311301
Селена Гомес вирішила показати у соціальних мережах нове татуювання

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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