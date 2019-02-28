Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото

Найпопулярніші тату для хлопців та чоловіків – у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ. Зібрали для тебе найкращі ідеї татуювання у фото!

Модні тату стають все більш популярними і перетворюються з чогось "недоступного" в широко поширений тренд – і не тільки серед підлітків і молоді, але й серед людей в середньому віці. Крім цього, татуювання – оригінальний спосіб самовираження, що підкреслює індивідуальність особистості. А для чоловіка це не просто малюнок на тілі, а спосіб підкреслити волю, силу, брутальність і мужність.

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Є низка місці на тілі, де чоловіки найчастіше набивають собі тату. Ми ж обрали найпопулярніші з них, тому тисни на пункт, який тебе цікавить, і переходь до потрібного тобі розділу:

Шия

Груди

Спина

Руки

Стегна

Ікри

При виборі місця для нанесення зображення важливо враховувати те, чи повинно бути видно тату або ж воно буде ховатися від сторонніх очей.

Тату на шиї чоловіка – це можливість продемонструвати свою впевненість і мужність, кинути виклик навколишньому світу, привернути до себе увагу. Як показують фото, тенденція наносити малюнок на цю ділянку є особливо популярною у молоді і людей творчих професій.

Візьми до уваги! Шкіра на шиї тонка і практично не має підшкірного жиру, тому необхідно бути готовим, що процедура нанесення може бути досить болючою, особливо якщо тату буде виконана на шиї спереду.

Тату на шию

Татуювання на грудях для чоловіків є одними з найбільш поширених. Це місце чудово підходить для будь-якого тату, будь-якого розміру і будь-який смислового навантаження. На грудях малюнки набивали завжди. Тут добре виглядає як маленьке символічне татуювання, так і велика композиція з кількох татушок. Це місце добре підходить для людей, які не бажають активно демонструвати свій натільний малюнок.

Татуювання на груди

При виборі татуювань на руці більшість робить їх у верхній частині, таким чином підкреслюючи силу біцепса. Також це дозволить малюнок "оживати" при грі м'язами, що зробить його більш цікавим і привабливим. Для тату на плечі найкраще використовувати великі картинки, наприклад, орнаменти, тварини та інше.

Рука ­– оптимальне місце для татуювання, адже її можна розділити на кілька зон: лікоть, рукав, зап'ястя, плечі або передпліччя. І при необхідності ти легко зможеш приховати свою татушку.

Тату на руку

Татуювання на спині – це широкий простір для фантазії. Тут можна набити не тільки банальних тварин або напис, а й зобразити цілу картину. Саме тому такий варіант тату обирають нестандартні особистості, які хочуть виділитися, але при цьому також не планують виставляти малюнок на загальний огляд.

Тату на спину

Стегно є однією з найкращих частин тіла для нанесення татуювання. По-перше, є можливість вибрати будь-які за розміром і складністю роботи ескізи. По-друге, сеанс проходить безболісно через товстий жировий прошарок і м'язову тканину.

Часто тату на стегні роблять ті представники чоловічої статі, чия професія пов'язана з демонстрацією свого тіла (наприклад, фотомоделі або бодібілдери).

Татуювання на стегно

Чоловічі татуювання на ікрі належать до категорії найбільш затребуваних. Вони допомагають створити брутальний, але неагресивний образ, підкреслити рельєфи м'язів і акцентувати увагу на хорошій фізичній формі.

Тату на ікру

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