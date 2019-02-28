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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото

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Трендові тату для чоловіків - фото 1
Трендові тату для чоловіків

Найпопулярніші тату для хлопців та чоловіків – у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ. Зібрали для тебе найкращі ідеї татуювання у фото!

Модні тату стають все більш популярними і перетворюються з чогось "недоступного" в широко поширений тренд – і не тільки серед підлітків і молоді, але й серед людей в середньому віці. Крім цього, татуювання – оригінальний спосіб самовираження, що підкреслює індивідуальність особистості. А для чоловіка це не просто малюнок на тілі, а спосіб підкреслити волю, силу, брутальність і мужність.

Це цікаво: Модні чоловічі стрижки 2019 у фото

Є низка місці на тілі, де чоловіки найчастіше набивають собі тату. Ми ж обрали найпопулярніші з них, тому тисни на пункт, який тебе цікавить, і переходь до потрібного тобі розділу:

Шия
Груди
Спина
Руки
Стегна
Ікри

При виборі місця для нанесення зображення важливо враховувати те, чи повинно бути видно тату або ж воно буде ховатися від сторонніх очей.

Татуювання на шию

Тату на шиї чоловіка – це можливість продемонструвати свою впевненість і мужність, кинути виклик навколишньому світу, привернути до себе увагу. Як показують фото, тенденція наносити малюнок на цю ділянку є особливо популярною у молоді і людей творчих професій.

Візьми до уваги! Шкіра на шиї тонка і практично не має підшкірного жиру, тому необхідно бути готовим, що процедура нанесення може бути досить болючою, особливо якщо тату буде виконана на шиї спереду.

Тату на шию - фото 310548
Тату на шию

Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310544

Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310545

Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310546

Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310547

Татуювання на груди

Татуювання на грудях для чоловіків є одними з найбільш поширених. Це місце чудово підходить для будь-якого тату, будь-якого розміру і будь-який смислового навантаження. На грудях малюнки набивали завжди. Тут добре виглядає як маленьке символічне татуювання, так і велика композиція з кількох татушок. Це місце добре підходить для людей, які не бажають активно демонструвати свій натільний малюнок.

Татуювання на груди - фото 310552
Татуювання на груди
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310549
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310550
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310551
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310553
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310554
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310555

Татушки на руку

При виборі татуювань на руці більшість робить їх у верхній частині, таким чином підкреслюючи силу біцепса. Також це дозволить малюнок "оживати" при грі м'язами, що зробить його більш цікавим і привабливим. Для тату на плечі найкраще використовувати великі картинки, наприклад, орнаменти, тварини та інше.

Рука ­– оптимальне місце для татуювання, адже її можна розділити на кілька зон: лікоть, рукав, зап'ястя, плечі або передпліччя. І при необхідності ти легко зможеш приховати свою татушку.

Тату на руку - фото 310566
Тату на руку
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310567
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310565
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310564
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310563
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310562
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310561
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310560
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310559
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310558

Тату на спину

Татуювання на спині – це широкий простір для фантазії. Тут можна набити не тільки банальних тварин або напис, а й зобразити цілу картину. Саме тому такий варіант тату обирають нестандартні особистості, які хочуть виділитися, але при цьому також не планують виставляти малюнок на загальний огляд.

Тату на спину - фото 310574
Тату на спину
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310573
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310572
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310571
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310570

Татуювання на стегно

Стегно є однією з найкращих частин тіла для нанесення татуювання. По-перше, є можливість вибрати будь-які за розміром і складністю роботи ескізи. По-друге, сеанс проходить безболісно через товстий жировий прошарок і м'язову тканину.

Часто тату на стегні роблять ті представники чоловічої статі, чия професія пов'язана з демонстрацією свого тіла (наприклад, фотомоделі або бодібілдери).

Татуювання на стегно - фото 310575
Татуювання на стегно
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310576
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310577
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310578
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310579

Тату на ікру

Чоловічі татуювання на ікрі належать до категорії найбільш затребуваних. Вони допомагають створити брутальний, але неагресивний образ, підкреслити рельєфи м'язів і акцентувати увагу на хорошій фізичній формі.

Тату на ікру - фото 310581
Тату на ікру
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310580
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310582
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310583
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310584
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310585
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото - фото 310586

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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