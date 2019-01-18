Солістка гурту KAZKA оголила велике тату на стегні: пікантне фото

Відверті фото солістки гурту KAZKA продовжують підкорювати мережу. Цього разу Олександра Зарицька спокушає всіх величезним тату на стегні. Зацініть!

Музиканти гурту KAZKA провели відпустку на Шрі-Ланці, і відпочинок, схоже, пішов Олександрі Зарицькій на користь. Співачка засипала мережу пікантними фото, які зачарували мережу.

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На свіжій світлині зірка у темній смугастій сорочці сидить на стільці, закинувши ногу на ногу. При цьому Олександра демонструє оголені ніжки та велике спокусливе татуювання на стегні.

"Ми повертаємось! Повні сил, енергії, ідей і натхнення! Продовжуємо писати нашу казку разом", – підписала фото Зарицька.

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