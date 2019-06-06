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Чорнобиль: фотопорівняння акторів серіалу з їхніми реальними прототипами
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Серіал HBO "Чорнобиль" змусив увесь світ згадати про страшну катастрофу на АЕС, яка сталася 26 квітня 1986 року. Глядачі та критики відзначають, що стрічка дуже точно відтворює картину подій, а майже всі персонажі мають реальних прототипів.
Дивіться самі, наскільки персонажі серіалу "Чорнобиль" схожі на реальних осіб.
1. Джаред Гарріс – Валерій Легасов, учений
Легасов був заступником директора Інституту атомної енергії імені І. В. Курчатова і членом урядової комісії з ліквідації катастрофи в Чорнобилі. Він з'явився на місці аварії одним з перших і провів там в цілому 60 діб. Після того, як інші члени комісії повернулися в Москву для мінімізації опромінення, Легасов повернувся на ЧАЕС для продовження роботи. Отримана доза радіації, яка в 4 рази перевищувала максимально допустиму норму, дуже сильно вплинула на його здоров'я.
До слова: Чорнобиль 5 серія: дивитись онлайн фінал серіалу
Уже в 1988 році він помер у віці 51 року. Через 6 років Борис Єльцин посмертно нагородив Легасова званням Героя за "відвагу і героїзм, проявлені під час ліквідації Чорнобильської аварії".
2. Адам Нагайтіс – Василь Ігнатенко, пожежний з Прип'яті
26 квітня о 01:30 ночі Василя Ігнатенка викликали на гасіння пожежі. Він разом з шістьма пожежними одним з перших приїхав гасити радіоактивне полум'я. У результаті Василь отримав сильне радіаційне отруєння і потрапив до лікарні.
Дружина Людмила знайшла свого чоловіка в палаті через кілька годин: він був весь розпухлий і з червоними очима, його постійно нудило. Їй наказали не чіпати чоловіка: "Не обіймай і не цілуй. Навіть не підходь до нього. У тебе є півгодини". Постраждалих пожежних спецрейсом відправили в Москву в радіологічну лікарню № 6. Через два тижні Василь Ігнатенко помер від променевої хвороби.
Його поховали в цинковій труні під цементом на московському цвинтарі. У руках Людмила Ігнатенко тримала шість червоних гвоздик і черевики чоловіка, що не налазили на опухлі ноги.
3. Джессі Баклі – Людмила Ігнатенко, дружина Василя
Людмила, дружина пожежного Василя Ігнатенка, два тижні спостерігала, як її чоловік помирає в агонії. Вона була вагітна і не послухала наказів лікаря триматися подалі від коханого. Через кілька місяців вона народила дочку, яка померла через 5 днів після народження від цирозу печінки й вродженої вади серця. Людмила досі живе в Україні.
4. Стеллан Скашгорд – Борис Щербина, заступник голови Ради Міністрів
Щойно стало відомо про аварію в Чорнобилі, Бориса Щербину призначили головою Урядової комісії Ради Міністрів СРСР з розслідування причин і ліквідації наслідків. Вже 26 квітня 1986 року він прилетів до Києва і відразу відправився в місто Прип'ять, розпорядившись про його негайну евакуацію.
У 1988 році Борис Щербина очолив комісію з ліквідації наслідків землетрусу у Вірменії. Всі, хто був з ним в той момент, помічали те, що через радіацію, "яку він сьорбнув в Чорнобилі, імунітету у нього зовсім не залишилося". Помер Борис Щербина в серпні 1990 року.
5. Сем Тротон – Олександр Акімов, начальник зміни
Олександр Акімов був начальником нічної зміни четвертого енергоблоку. У трагічну ніч він стояв біля пульта і стежив за випробуваннями – відпрацюванням нештатної ситуації на АЕС. Після вибуху на четвертому енергоблоці Акімов разом з десятками працівниками станції відновлював водопостачання третього блоку і роботу його насосів. Вони ж вивели всіх людей з небезпечної зони, прибрали водень з генераторів і замінили його безпечним азотом, відкачали тонни масла, щоб не допустити його загоряння. Саме ці люди не дали аварії розростися до масштабів вселенської катастрофи.
Всі вони отримали сильні дози опромінення і були відправлені в місцеву лікарню слідом за пожежними, які першими прибули гасити пожежу на реакторі. Через два тижні Олександр Акімов помер від променевої хвороби в лікарні в Москві.
6. Пол Ріттер – Анатолій Дятлов, заступник головного інженера
Анатолій Дятлов працював заступником головного інженера з експлуатації Чорнобильської АЕС. Саме він за офіційною версією вважається одним з головних винуватців катастрофи. Попри серйозне опромінення, його засудили до десяти років колонії загального режиму.
Через чотири роки після листів в його захист із проханням про звільнення, в тому числі і від академіка Андрія Сахарова, Дятлова достроково звільнили в зв'язку з захворюванням. Він помер від інфаркту в 1995 році у віці 64 років.
7. Давид Денсік – Михайло Горбачов, генсек ЦК КПРС
Горбачов був восьмим і останнім лідером Радянського Союзу. 1 травня 1986 року, одразу після аварії на Чорнобильській АЕС, саме за вказівкою Горбачова, "з метою недопущення паніки серед населення" в Києві, Мінську та інших містах республік були проведені першотравневі демонстрації з ризиком для здоров'я присутніх людей. Він до останнього намагався приховати масштаби катастрофи.
У 1990 році Горбачов отримав Нобелівську премію миру "в знак визнання його провідної ролі в мирному процесі, який сьогодні характеризує важливу складову частину життя міжнародного співтовариства". Сьогодні йому 88 років, і він досі бере участь в російському політичному житті, хоча живе за кордоном.
8. Кон О'Нілл – Віктор Брюханов, директор АЕС
Віктор Брюханов, колишній директор Чорнобильської АЕС, за офіційною версією також вважається одним з винуватців трагедії. З липня 1986 по липень 1987 року він був призначений заступником начальника виробничо-технічного відділу ЧАЕС. Пізніше за "великі помилки і недоліки в роботі, що призвели до аварії з тяжкими наслідками" його виключили з лав КПРС і засудили до десяти років в'язниці, але в 1991 році звільнили достроково через проблеми зі здоров'ям.
Зараз йому 83 роки, він живе в Києві.
9. Ральф Інесон – генерал-майор Микола Тараканов, командувач підрозділами ліквідаторів
Тараканов керував операцією з видалення високорадіоактивних елементів з особливо небезпечних зон Чорнобильської АЕС. Він згадував: "Для мене і для моїх солдатів до самої моєї смерті Чорнобильська катастрофа буде найтрагічнішою подією в моїй 37-річній службі. Я потрапив туди в червні місяці 1986 року, коли ще панував цілковитий безлад після найбільш великомасштабної катастрофи на нашій планеті". Тараканов досі живий, йому 85 років.
10. Едріен Ролінз – Микола Фомін, головний інженер Чорнобильської АЕС
Фомін за офіційною версією теж визнаний винуватцем аварії. Він брав активну участь в ліквідації наслідків, але був заарештований одночасно з директором станції Віктором Брюхановим. Його засудили до десяти років позбавлення волі.
Під час слідства інженер розбив окуляри і склом від них намагався порізати собі вени. У 1988 році, після двох років утримання під вартою, у нього розвинувся реактивний психоз. Він був відправлений до психіатричної клініки. Зараз Фомін живе з дружиною і дітьми в Тверській області (Росія).
11. Суд
Суд над обвинуваченими в Чорнобильській аварії проходив у місті Чорнобиль. Якщо не брати до уваги вихідних, процес тривав 18 днів. Під час засідань виступило всього 40 свідків, 9 потерпілих і 2 постраждалих.
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