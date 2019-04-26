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Чорнобиль 33 роки після катастрофи: міфи про зону відчуження, у які досі вірять

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Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року - фото 1
Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року

Чорнобильська катастрофа сталася 26 квітня 1986-го, і ось уже 33 роки про аварію на ЧАЕС та її наслідки існує безліч хибних думок. Міфи, які виникли ще в перші дні після вибуху четвертого атомного реактора, й досі побутують у суспільстві, хоча зараз Чорнобиль геть змінився.

Ми не заперечуємо, що аварія на Чорнобильській атомній електростанції – це страшна катастрофа, яка залишила глибокі рани в нашій історії. Однак все не так жахливо, як здається на перший погляд.

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Міфи про Чорнобиль

Міф №1. Зона відчуження – мертва

Аварія на ЧАЕС залишила нам у "спадок" 30-кілометрову зону відчуження. І хоча нас переконують, що це – "мертва" і небезпечна зона, але там досі живуть так звані "самосели", на електростанції продовжують працювати люди, а подивитися на місця, де завмер час, з'їжджаються туристи звідусіль.

Зараз Чорнобиль – це одне з найпопулярніших туристичних місць в Україні. На додачу, природа в зоні відчуження вже давно перемогла бетон, і це чарівно.

Природа в Чорнобилі - фото 243309
Природа в Чорнобилі

Міф №2. У зоні відчуження досі дуже високий рівень радіації

У Чорнобильській зоні є кілька місць, які дуже "брудні". Зокрема, йдеться про підвал лікарні в Прип'яті з одягом пожежників, які ліквідовували наслідки аварії на ЧАЕС. Утім, це радше винятки, а загалом – фон у зоні відчуження, за словами сталкерів, дуже низький.

Як на мене, 30-кілометрова зона зараз дуже чиста. Я би взагалі перевів її зі статусу закритої території у заповідник якийсь, наприклад. 10-кілометрова зона в принципі теж доволі чиста, але біля станції – там є "брудні" місця. Словом, якщо провести дослідження, то зону відчуження можна значно зменшити, – розповів Радіо МАКСИМУМ сталкер.

Радіаційний фон в Чорнобилі загалом низький - фото 243308
Радіаційний фон в Чорнобилі загалом низький

Міф №3. Чорнобильські мутанти

Якщо ви боїтеся відвідати Чорнобиль через страхітливих кількаголових монстрів – ви, мабуть, вірите і в чупакабру. Чутки про тварин-мутантів, які поширилися одразу після аварії, й досі популярні.

Так, місцеві жителі розповідали про небувалих розмірів рослини та гриби. Грунти в Чорнобилі увібрали в себе радіоактивний цезій-137 та стронцій-90, що послужило "добривом" для рослин. Ймовірно, за мутантів часто сприймали небачені для забрудених регіонів розміри овочей. Ніякі ж "дивні" тварини, про яких часто пишуть в інтернеті, у Чорнобильській зоні не водяться.

Там їх немає. Зона відчуження – це заповідник, ось що я скажу. Там є багато тварин, яких не зустрінеш у дикій природі на території України, – зубри, коні Пржевальського. А от мутанти – це вигадки, – ділиться сталкер, який на власні очі переконався у цьому.

Краса Чорнобиля - фото 243317
Краса Чорнобиля

Міф №4. У Чорнобилі немає цивілізаційних благ

Здавалося б, що в зоні відчуження немає ЖЕКів, відповідно, немає й світла-води й інших благ, до яких ми звикли. Відповідно, люди, які досі там живуть, не мають засобів для існування, окрім як власного врожаю. Це не так.

Звісно, є "самосели", які живуть на маргінесі. Коли ти залишаєшся у селі єдиним мешканцем – про блага не йдеться. Особливо, коли тобі за 70, а саме таким є середній вік "самоселів". Однак чимало людей свідомо повернулися з Києва до Чорнобиля, аби доживати свій вік на маленькій Батьківщині.

У багатьох є родичі в Києві та неподалік, відтак, більшу частину свого часу вони проводять у зоні відчуження, але іноді їздять до родичів. Тобто вони не живуть відлюдьками. У них є світло, вода, газ – це звичайне життя, просто в Чорнобильській зоні. Там і магазини є. Само собою, деякі продукти вони вирощують самі – і все ок. Ми завжди їмо те, що там знаходимо, – розповідає сталкер.

Знамените колесо огляду в Чорнобилі - фото 243316
Знамените колесо огляду в Чорнобилі

Міф №5: Чорнобиль – основна причина раку

Пряму залежність захворювання на рак від Чорнобильської катастрофи довести неможливо. Міф полягає в тому, що левову частку захворювань раком українці звалюють на Чорнобиль. Проте, як свідчить статистика, значно частіше на рак хворіють люди, що живуть не в забруднених регіонах, а там, де розвинена хімічна промисловість.

Окрім того, поширеними причинами раку стає перевтома, нездорове харчування та несвоєчасне обстеження. У тій же Рівненській області, яка входить до Чорнобильської зони, рівень захворювання на рак чи не найнижчий по Україні. По-перше, після Чорнобиля там проводиться регулярний огляд населення, по-друге, там немає хімічної промисловості та інших шкідливих підприємств.

Саркофаг над четвертим енергоблоком - фото 243313
Саркофаг над четвертим енергоблоком

Усі фото: Артур Калмиков

Винятком є ліквідатори, які отримали велику дозу опромінення. У більшості з них може проявитися так званий стохастичний ефект – рак через радіацію, а також спадкові проблеми у дітей.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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