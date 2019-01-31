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Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

VERA KEKELIA – WOW: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019

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Прем'єра пісні VERA KEKELIA – WOW! - фото 1
Прем'єра пісні VERA KEKELIA – WOW!

Співачка Віра Кекелія презентувала пісню WOW!, з якою вона побореться за перемогу в Національному відборі на Євробачення 2019. Слухайте запальну новинку на Радіо МАКСИМУМ!

Автором конкурсної пісні Віри Кекелії став її чоловік, співак та випускник "Голос країни" Роман Дуда. На розгляд організаторів Нацвідбору на Євробачення 2019 зірка представила одразу дві композиції, і вони обрали сингл WOW!.

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"В основі цієї пісні лежить частково моя особиста історія, яка, я впевнена, близька кожному. У всіх рано чи пізно буває період розчарування – в собі, інших, світі навколо. Але якщо повірити в себе і свої сили, то все можна змінити. Моя пісня про те, що саме за вірою приходять зміни на краще, і кожен з нас в силах створити свій WOW-світ, в якому хочеться жити", – поділилася виконавиця.

Слухати онлайн пісню VERA KEKELIA – WOW! на відбір Євробачення 2019:

Текст і слова пісні WOW!

Talked to myself many times
I was so empty
Like a poet without rhymes
I didn't know, I didn’t know
How to find the way out
I’ve checked my senses
But there’s no place for doubt

Wooow wooaw I just really gonna make it wow
Wooow wooaw wooaw
Woow wooaw I just really gonna make it now
Woow wooaw wooaw

Speak to yourself there's a way
To spend your life
As a Happiest Holiday
Don't waste your light
Keep it so bright
Shining like a star
Feel what you feel, babe
Stay special, stay special
As you are

Wooow wooaw I just really gonna make it wow
Woow wooaw wooaw
Woow wooaw I just really gonna make it now
Woow wooaw wooaw

Do what you want, do what you want, do what you want, babe
(To you, to you, to you)
Do what you want, do what you want, do what you want, babe, babe, babe
(To you, to you, to you)

Wooow wooaw I just really gonna make it wow
Woow wooaw I just really gonna make it now

Wooow wooaw I just really gonna make it wow
Woow wooaw wooaw
Woow wooaw I just really gonna make it now
Woow wooaw wooaw

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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