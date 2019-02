VERA KEKELIA – WOW: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019

Співачка Віра Кекелія презентувала пісню WOW!, з якою вона побореться за перемогу в Національному відборі на Євробачення 2019. Слухайте запальну новинку на Радіо МАКСИМУМ!

Автором конкурсної пісні Віри Кекелії став її чоловік, співак та випускник "Голос країни" Роман Дуда. На розгляд організаторів Нацвідбору на Євробачення 2019 зірка представила одразу дві композиції, і вони обрали сингл WOW!.

"В основі цієї пісні лежить частково моя особиста історія, яка, я впевнена, близька кожному. У всіх рано чи пізно буває період розчарування – в собі, інших, світі навколо. Але якщо повірити в себе і свої сили, то все можна змінити. Моя пісня про те, що саме за вірою приходять зміни на краще, і кожен з нас в силах створити свій WOW-світ, в якому хочеться жити", – поділилася виконавиця.

Слухати онлайн пісню VERA KEKELIA – WOW! на відбір Євробачення 2019:

Текст і слова пісні WOW!

Talked to myself many times

I was so empty

Like a poet without rhymes

I didn't know, I didn’t know

How to find the way out

I’ve checked my senses

But there’s no place for doubt

Wooow wooaw I just really gonna make it wow

Wooow wooaw wooaw

Woow wooaw I just really gonna make it now

Woow wooaw wooaw

Speak to yourself there's a way

To spend your life

As a Happiest Holiday

Don't waste your light

Keep it so bright

Shining like a star

Feel what you feel, babe

Stay special, stay special

As you are

Wooow wooaw I just really gonna make it wow

Woow wooaw wooaw

Woow wooaw I just really gonna make it now

Woow wooaw wooaw

Do what you want, do what you want, do what you want, babe

(To you, to you, to you)

Do what you want, do what you want, do what you want, babe, babe, babe

(To you, to you, to you)

Wooow wooaw I just really gonna make it wow

Woow wooaw I just really gonna make it now

Wooow wooaw I just really gonna make it wow

Woow wooaw wooaw

Woow wooaw I just really gonna make it now

Woow wooaw wooaw

