Нацвідбір Євробачення 2019: порядок виступів учасників у півфіналах

Організатори Нацвідбору на Євробачення 2019 провели жеребкування, яке визначило порядок виступів конкурсантів. Дізнайтеся, коли учасники позмагаються за право представляти Україну в Тель-Авіві.

Нацвідбір на Євробачення 2019 пройде в три етапи: перший півфінал (9 лютого), другий півфінал (16 лютого) і фінал (23 лютого). За підсумками двох півфіналів, у якому змагатимуться по 8 учасників, путівку в завершальний етап отримають 6 співаків.

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Музичний продюсер відбору Руслан Квінта разом з організаторами провів жеребкування, у результаті якого конкурсантів було розподілено таким чином:

Порядок виступів у першому півфіналі (9 лютого)

The Hypnotunez LETAY VERA KEKELIA ЦеШо YUKO Maruv Brunettes Shoot Blondes BAHROMA

Учасники 1 півфіналу Нацвідбору 2019

Порядок виступів у другому півфіналі (16 лютого)

Ivan NAVI ANNA MARIA KAZKA KiRA MAZUR LAUD KHAYAT Braii Freedom Jazz

Учасники 2 півфіналу Нацвідбору 2019

А хто з конкурсантів є вашим фаворитом? Пишіть у коментарях!

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