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Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Нацвідбір Євробачення 2019: порядок виступів учасників у півфіналах

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Євробачення 2019 відбудеться в Ізраїлі - фото 1
Євробачення 2019 відбудеться в Ізраїлі

Організатори Нацвідбору на Євробачення 2019 провели жеребкування, яке визначило порядок виступів конкурсантів. Дізнайтеся, коли учасники позмагаються за право представляти Україну в Тель-Авіві.

Нацвідбір на Євробачення 2019 пройде в три етапи: перший півфінал (9 лютого), другий півфінал (16 лютого) і фінал (23 лютого). За підсумками двох півфіналів, у якому змагатимуться по 8 учасників, путівку в завершальний етап отримають 6 співаків.

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Музичний продюсер відбору Руслан Квінта разом з організаторами провів жеребкування, у результаті якого конкурсантів було розподілено таким чином:

Порядок виступів у першому півфіналі (9 лютого)

  1. The Hypnotunez
  2. LETAY
  3. VERA KEKELIA
  4. ЦеШо
  5. YUKO
  6. Maruv
  7. Brunettes Shoot Blondes
  8. BAHROMA
Учасники 1 півфіналу Нацвідбору 2019 - фото 302898
Учасники 1 півфіналу Нацвідбору 2019

Порядок виступів у другому півфіналі (16 лютого)

  1. Ivan NAVI
  2. ANNA MARIA
  3. KAZKA
  4. KiRA MAZUR
  5. LAUD
  6. KHAYAT
  7. Braii
  8. Freedom Jazz
Учасники 2 півфіналу Нацвідбору 2019 - фото 302899
Учасники 2 півфіналу Нацвідбору 2019

А хто з конкурсантів є вашим фаворитом? Пишіть у коментарях!

Слухайте також: Конкурсна пісня Нацвідбору 2019 Ivan NAVI – All For The Love

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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