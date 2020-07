Вчені навчилися визначати коронавірус за голосом

Фахівці з MIT знайшли новий спосіб діагностики коронавірусу за голосом. Дослідження з'явилося в журналі IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.

У статті вчені вказали, що мова і голос людини багато в чому залежать від дихального апарату, і якщо, наприклад, з легенями виникають деякі проблеми, то це позначається на тому, як людина говорить.

Під час дослідження вчені використовували записи голосів знаменитостей, у яких був виявлений COVID-19, що мав безсимптомний перебіг. Для аналізу зіставлялися записи до інфікування і після того, як стало відомо про зараження. Автори роботи з'ясували, що при зараженні коронавірусом істотно скорочується різноманітність звукових сигналів. Відзначається, що це скорочення проявляється в характеристиках голосу, пов'язаних з диханням.

При цьому вчені підкреслюють, що це тільки перші стадії і вони використовували зразки голосів всього лише п'яти осіб, а для подальшого вивчення питання дослідження необхідно продовжувати.

