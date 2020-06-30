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Про які проблеми зі здоров'ям свідчить наліт на язиці

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Язик - фото 1
Язик / eurekalert

Мікроорганізми на язиці можуть допомогти діагностувати серцеву недостатність. До такого висновку прийшли фахівці з Китаю.

За словами вчених, язик здорової людини виглядає інакше, ніж у пацієнта з хронічною серцевою недостатністю. Нормою вважається язик блідо-червоного кольору з блідо-білим нальотом. У людини з серцевою недостатністю язик, як правило, червоніший. Наліт при цьому стає жовтим.

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У дослідженні взяли участь 42 пацієнти з хронічною серцевою недостатністю і 28 здорових людей. Ні у кого з учасників не було захворювань порожнини рота, язика або зубів. Також вчені окремо уточнювали, чи не страждала людина інфекціями верхніх дихальних шляхів, а також чи не доводилося їй приймати антибіотики.

Дослідники виявили, що у пацієнтів з серцевою недостатністю на оболонці язика присутні одні й ті ж типи мікроорганізмів. При цьому вони відрізнялися від бактерій на язиці здорової людини. Попередні дослідження показали, що наліт на язиці може бути маркером для діагностики раку підшлункової залози.

Про які проблеми зі здоров'ям свідчить наліт на язиці - фото 413209

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Джерело: eurekalert
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