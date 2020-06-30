Про які проблеми зі здоров'ям свідчить наліт на язиці

Мікроорганізми на язиці можуть допомогти діагностувати серцеву недостатність. До такого висновку прийшли фахівці з Китаю.

За словами вчених, язик здорової людини виглядає інакше, ніж у пацієнта з хронічною серцевою недостатністю. Нормою вважається язик блідо-червоного кольору з блідо-білим нальотом. У людини з серцевою недостатністю язик, як правило, червоніший. Наліт при цьому стає жовтим.

І ще: Названий овоч, який здатен зняти біль у суглобах

У дослідженні взяли участь 42 пацієнти з хронічною серцевою недостатністю і 28 здорових людей. Ні у кого з учасників не було захворювань порожнини рота, язика або зубів. Також вчені окремо уточнювали, чи не страждала людина інфекціями верхніх дихальних шляхів, а також чи не доводилося їй приймати антибіотики.

Дослідники виявили, що у пацієнтів з серцевою недостатністю на оболонці язика присутні одні й ті ж типи мікроорганізмів. При цьому вони відрізнялися від бактерій на язиці здорової людини. Попередні дослідження показали, що наліт на язиці може бути маркером для діагностики раку підшлункової залози.

Це цікаво: Ці продукти не дуже корисні для здоров'я печінки