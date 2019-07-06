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З Днем поцілунків: привітання і прикольні картинки у свято

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Привітання у День поцілунків - фото 1
Привітання у День поцілунків

Всесвітній день поцілунків щороку святкують 6 липня у понад 60 країнах світу, серед яких і Україна. Зібрали прикольні привітання українською мовою у віршах та прозі, а також красиві листівки!

Міжнародний день поцілунків може здатись доволі дивним святом, яке ще 20 років тому відзначали неофіційно, але в ООН його затвердили, і відтоді у різних країнах по всьому світу 6 липня нагадують, як приємно цілувати дорогих людей. Якщо прямо зараз ви не можете цього зробити - зацініть гарні привітання у формі прози чи віршів або надішліть своїй половинці красиву картинку.

Тут більше: Гарні привітання з Днем народження прозою

Привітання з Днем поцілунків у віршах

***

Твоїх поцілунків мені багато не буває,
Від них в моїй душі сади любові розквітають,
Паморочиться в голові й метелики в душі літають.
Поцілунки твої смак меду мені нагадають.
З Днем поцілунку тебе, коханий, вітаю,
Від любові до тебе, як сніжинка, я тану,
Без твоїх поцілунків своє життя не уявляю,
Обіймати тебе, дорогий, й цілувати бажаю.

***

День поцілунків посеред літа
Мабуть, не просто так
Дарують ніжність всі у світі,
а поцілунок - ніби знак!
Цілуйтесь з ранку і до ранку
Хай ваші щирі почуття
Відганяють хмари на світанку
і роблять кращим це життя!

***

Поцілунки легкі,
безпардонні й солодкі,
такі свіжі й п'янкі,
наче струмки стрімкі
Поцілунки - приємні загадки,
Поцілунки - це бажаний сон,
Смачніші за шоколадки,
Найкращий із усіх полон!

***

Сьогодні свято ніжності, любові,
Мій поцілунок до рідних летить
І почуття найкращі й пречудові
усіх нас надихають жити!

Це день липневий всі дарує ніжність
Сьогодні всім потрібно цілуватись
І відчувати всю цю дивовижність,
І один одного безмежно цінувати!

Поздоровлення з Днем поцілунків у прозі

***

Вітаю з Всесвітнім днем поцілунку. Бажаю, щоб кожен день дарував родинні чмоки, дружні поцілунки, солодкі поцілунки другої половинки, повітряні цьомки від старих знайомих і добрих людей. Цілуйся і насолоджуйся життям!

***

Я вітаю з класним, справді дивовижним святом, з Днем поцілунків. В цей день я хочу обійняти і поцілувати тебе, подарувати ніжність і турботу. Нехай твоє серце проникає любов і доброта, а почуття об'єднання з близькими людьми ніколи не залишає. Даруй поцілунки, які повинні бути воістину ніжними і щирими. Нехай такі жести, як поцілунки, будуть не тільки в сьогоднішнє свято, але і в інші дні. Зроби обов'язково крок назустріч своїй близькій людині, адже тільки в цьому випадку вона зможе зрозуміти, наскільки важливо бути один з одним, незважаючи ні на що. Нехай будь-які слова сварок, і докори будуть замінені трепетними поцілунками, дозволяють зблизитися рідним, воістину близьким людям. Хочу побажати тобі яскравого і світлого життя, яке обов'язково повинно стати реальністю. Нехай прояви ніжної любові і близькості обов'язково зіграють свою роль у стосунках і набутті щастя.

***

Цілуватися дуже корисно і приємно для здоров'я. Поцілунок — джерело гарного настрою і здоров'я. Я хочу, щоб не тільки у Всесвітній день поцілунку, але і в звичайному житті тебе завжди цілували, і тобі це приносило задоволення. Зі святом тебе!


***
З днем поцілунків вітаємо ми зараз усіх, хто тільки що навчився цілуватись, і тих, хто цілується вже давно. Будьте віддані один одному, як лебеді і цілуйтеся досхочу, адже поцілунок - це найкращий спосіб знайти спільну мову. Цілуйтесь побільше і буде вам щастя.

Картинки, листівки та картинки до Дня поцілунків

З Днем поцілунків: привітання і прикольні картинки у свято - фото 338863

З Днем поцілунків: привітання і прикольні картинки у свято - фото 338864

З Днем поцілунків: привітання і прикольні картинки у свято - фото 338865

З Днем поцілунків: привітання і прикольні картинки у свято - фото 338866

З Днем поцілунків: привітання і прикольні картинки у свято - фото 338867

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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