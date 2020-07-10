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Третя людина у світі поборола ВІЛ

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Медицина - фото 1
Медицина / sciencealert

Медики розповіли про успішне лікування людини від ВІЛ в Бразилії. Таким чином, вже три людини в світі перемогли ВІЛ-інфекцію.

Причому пацієнт з Сан-Паулу став першим, кому не знадобилася трансплантація кісткового мозку.

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За останні роки медицина досягла певних успіхів в лікуванні ВІЛ. Першим пацієнтом, що вилікувався від хвороби за допомогою пересадки кісткового мозку, став Тімоті Браун, відомий також як берлінський пацієнт. Він проходив лікування в 2007 році. У 2019 році з'явилася інформація про лікування ще одного пацієнта в лікарні Лондона. Як і в першому випадку, лондонському пацієнтові потрібна була трансплантація кісткового мозку.

Тепер медики повідомляють про те, що застосували новий підхід до лікування ВІЛ. Пацієнт, 34-річний бразилець, отримував кілька потужних противірусних препаратів, в тому числі маравірок і долутегравір.

Третя людина у світі поборола ВІЛ - фото 415074

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Джерело: sciencealert
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