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В Єлизавети ІІ є таємна коробка для шоколаду: навіщо вона їй
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Королева Великобританії Єлизавети II завжди бере з собою таємну коробку з шоколадом, з якої їсти може тільки вона. Про це розповіла троюрідна сестра королеви 91-річна леді Памела Хікс в документальному фільмі "Мої роки з королевою" (My Years With The Queen).
Як пише Daily Mirror, Єлизавета ІІ дійсно носить з собою секретну коробку шоколаду.
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"У неї є власна коробка шоколадних цукерок, яку вона зберігає у своїй кімнаті, оскільки члени її сім'ї настільки жадібні, що відразу все з'їдають", – пояснює троюрідною сестри королеви.
Як стверджує Хікс, її домашній вихованець мангуст Найола часто заходив до спальні королеви та крав її солодощі.
"Я не проти того, що Найола заходить в мою кімнату, мені це навіть дуже подобається. Я не проти того, що Найола відкриває мою коробку з шоколадом, але чи може він не кожен раз надкушувати мої шоколадки?", – передала слова королеви її троюрідна сестра.
Ще Хікс додала, що під час шестимісячної подорожі Єлизавети II по країнах Британської співдружності націй, під її сукні виділили окрему кімнату, яка була значно більшою, ніж кімната її матері, графині Едвін Маунтбеттен.
Прем'єра документального фільму "Мої роки з королевою" відбулася 1 квітня на телеканалі ITV. У ньому леді Хікс, подружка нареченої на весіллі Єлизавети II й герцога Единбурзького Філіпа у 1947 році, вперше розповіла про стосунки з королевою.
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