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Коронавірус 8 березня

Єлизавета II купила цуценя коргі за 2,6 тисячі фунтів

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Єлизавета II купила цуценя коргі за 2,6 тисячі фунтів - фото 1

Королева Великобританії Єлизавета II придбала двох цуценят породи коргі, причому за одного з них було виплачено 2,6 тисячі фунтів.

Відомо, одне з цуценят купили через сайт Pets4 Homes, де також публікуються оголошення про продаж тварин. Як розповіли розплідники собак Денис Томас і її син Крейг Скайрім, собаку по кличці Чарлі забрала жінка, яка, як пізніше виявилося, була співробітницею королівського двору.

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Єлизавета II купила цуценя коргі за 2,6 тисячі фунтів - фото 450715

"Жінка приїхала в тонованому Land Rover. Вона сказала тільки, що щеня поїде додому у Віндзор, але не сказала, хто буде власником. Мама запитала, чи відома ця людина, і жінка відповіла: "Не можу сказати, але у нього буде найкраще життя", – сказав Скайрім.

Видання зазначає, що Єлизавета II придбала тільки одне цуценя. Звідки у неї з'явився другий, поки невідомо. За інформацією джерела з Букінгемського палацу, у Віндзорському замку, можливо, цуценяті дали нову кличку.

У Королеви Єлизавети II за весь час було близько 30 собак. Першого улюбленця майбутня англійська королева отримала на 18-річчя від батька, короля Георга VI (1895-1952).

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Джерело: thesun
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