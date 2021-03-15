Кодові слова: яким секретним ім'ям називають Єлизавету II

Королівські особи мають секретні імена, які використовують британські спецслужби для забезпечення їх безпеки. Єлизавету II, наприклад, згідно з даними інсайдера, поліціянти під час внутрішніх комунікацій називають Sharon.

А от при листуванні Єлизавету II називають просто буквою "S". Про це пише insider.

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Співробітники служби безпеки під час публічних заходів називають Її Величність секретним кодовим словом. Мета таких хитрощів – зберегти анонімність. На перший погляд, це кодове ім'я може здатися смішним, тому що використання такого звичайного імені не відлякає того, хто, можливо, може зламати радіохвилі в пошуках інсайдерської інформації про королівську сім'ю. Але це не так.

Королева Великобританії не єдина, хто має секретне ім'я. Наприклад, у Кейт Міддлтон таємний "псевдонім" – Дафна Кларк, а у її чоловіка принца Вільяма – другого в черзі на британський престол – Денні Коллінз. Обидва імені можна скоротити до ініціалів "DC", які, позначають герцога / герцогиню Кембриджських.

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