В японському ресторані розсадили плюшевих звірят, аби відвідувачі дотримувалися дистанції

У ресторані японського зоопарку Ізу-шабота в Японії розсадили за столиками плюшеві іграшки, які забезпечують безпечну відстань між відвідувачами. Таким чином персонал дбає про гостей закладу.

Зоопарк був закритий на карантин через COVID-19, а з 16 травня знову відчинився для відвідувачів за умови дотримання всіх заходів запобігання поширенню коронавірусу.

Крім маскового режиму і дезінфекції рук на території, в ресторані використовують плюшевих жирафів, червоних панд і капібар, щоб відвідувачі дотримувалися дистанції.

Капібари – найпопулярніші тварини в зоопарку Ізу-шабота. Саме тут у 1982 році вперше придумали гарячу ванну для капібар просто неба. Відтоді це традиційна розвага капібар у зимовий час – так вони зігріваються і просто отримують задоволення.

Раніше ресторан в американському окрузі Колумбія The Inn at Little Washington вирішив посадити за вільні столи манекени, щоб допомогти відвідувачам дотримуватися соціальну дистанцію. Ідея посадити манекени за столами належить шеф-кухарю ресторану The Inn at Little Washington Патріку О'Коннелл. Манекени одягнуть в вінтажні вбрання у стилі 1940-х років, їх надасть закладу театр Signature з сусіднього округу Арлінгтон.

