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Ресторан у США посадить за столики манекени, щоб допомогти гостям дотримуватися дистанції

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Ресторан у США посадить за столики манекени, щоб допомогти гостям дотримуватися дистанції - фото 1

Ресторан в американському окрузі Колумбія The Inn at Little Washington вирішив посадити за вільні столи манекени, щоб допомогти відвідувачам дотримуватися соціальну дистанцію.

Ідея посадити манекени за столами належить шеф-кухарю ресторану The Inn at Little Washington Патріку О'Коннелл. Манекени одягнуть в вінтажні вбрання у стилі 1940-х років, їх надасть закладу театр Signature з сусіднього округу Арлінгтон.

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Перших гостей ресторан планує прийняти вже 15 травня, але спершу лише на відкритому повітрі. Потрапити всередину закладу вийде з 29 травня. Меблі та деталі інтер'єру також оформлять в дусі 1940-х.

Ресторан – єдиний володар мішленівських зірок в окрузі (у нього їх три). Заклад розташований на території заміського курорту, який працює з 1978 року.

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Джерело: dc.eater
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