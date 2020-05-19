У Відні мешканці отримають ваучери на відвідування ресторанів

Весь світ плавними та впевненими кроками виходить з карантину. Людям дозволяють відвідувати парки, а також улюблені заклади. У Відні придумали, як підтримати ресторанний бізнес, а також людей, які через карантин не мали можливості ходити до ресторанів.

15 травня багато закладу Відня відновили роботу після карантину. Щоб підтримати місцевий бізнес, влада міста роздасть мешканцям ваучери на відвідування ресторанів і кафе.

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Сім'ям планують виділити по € 50, а одиноким людям – по € 25. Акція стартує у червні, а скористатися пропозицією можна буде до кінця вересня 2020 року. Оформляються ваучери поштою.

Крім цього влада виділить € 40 мільйонів на підтримку ресторанного бізнесу. Йдеться про допомогу для понад 6500 підприємств. Мер Відня Міхаель Людвіг пояснив це рішення тим, що подібні заклади забезпечують близько 60 000 робочих місць і приносять прибуток у розмірі € 1,4 мільярда.

Um die Wiener Gastronomie zu unterstützen, bekommen alles Wr. Haushalte Gastro-Gutscheine - 50€, 25€ für Singlehaushalte. Die Aktion startet im Juni. pic.twitter.com/Orxc30izvC — Wirtschaftskammer W (@WKOwien) May 13, 2020

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я планує відкрити пляжний сезон 2020 в Україні, попри епідемію коронавірусу. Річ не лише у потребі відпочинку для громадян, а ще й у нищівному впливі морської солі та ультрафіолету на COVID-19. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що у МОЗ провели консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних захворювань Національної академії медичних наук України, на яких експерти підтвердили, що морська сіль разом з ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудник коронавірусу.

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