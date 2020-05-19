Чому важливо носити маски: на хом'ячках показали поширення COVID-19

Мікробіологи з Гонконзького університету під керівництвом професора Юен Квок-юна провели експеримент на хом'яках, який показав, що медична маска на 40% знижує ризик заразитися коронавірусом. Маємо надію, що жоден гризун не постраждав.

З початку пандемії коронавірусу експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та багато міжнародних фахівців скептично ставилися до використання медичних масок для захисту. Медики вважали, що вірус поширюється переважно через аерозолі – завислі у повітрі дуже дрібні частинки, які легко проникають через пори у простих масках з низькими рівнями захисту.

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Але експеримент гонконгських учених дозволяє подивитися на маски як на засіб захисту серйозніше. У своєму експерименті дослідники посадили золотистих хом'ячків (Mesocricetus auratus) у клітки. Заражених тварин від здорових відокремлювали пористі перегородки, а вентилятори допомагали вченим "поширювати" вірус від хворого гризуна до здорового.

Експеримент проводили на хом'ячках

Як відбувався експеримент?

На першому етапі експерименту вірусним частинкам нічого не заважало поширюватися. В результаті на коронавірус заразилися 8 з 12 здорових хом'ячків .

. На другому етапі дослідники відгородили маскою сторону, де перебувають заражені гризуни. У результаті від них заразилися два здорових хом'яки з 12.

На третьому етапі експерименту "перегородку" встановили на тому боці клітки, де перебували здорові особини. В результаті взаємодії вірус від інфікованих особин передався чотирьом хом'якам.

За словами вчених, цей експеримент підтверджує необхідність інфікованим людям носити маски, щоб не заражати інших. Однак особливість Covid-19 полягає в тому, що в деяких випадках хвороба протікає безсимптомно. Тому маски потрібно носити всім, вважають вчені.

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