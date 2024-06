Українські фотографки зняли рекламу для світового бренду Hermès

Українські фотографки, сестри Женя і Таня Постернак, зняли рекламний ролик для французького бренду Hermès. Це неймовірний досвід співпраці з популярним брендом.

Відео присвячене новій колекції аксесуарів бренду. Ролик сестри опублікували у спільному дописі в Instagram.

На ролику представлена колекція браслетів, натхненна фірмовими деталями бренду, а також відображений процес застібання прикрас.

Щоб відкрити та закрити браслет Hermès, слід виконати ці три кроки: 1. Обережно посуньте його по зап’ястку. 2. Натисніть обидва кінці разом, щоб закрити. 3. Поверніть застібку у формі "H", доки вона не стане прямою та натисніть!, – зазначили представники бренду.

Зараз Женя і Таня Постернак живуть у Нью-Йорку. Раніше вони вже співпрацювали з такими відомими компаніями, як: Alaïa, Chanel, Loewe, Miu Miu, Louis Vuitton, Tiffany & Co, The New York Times, Vogue та іншими.

Бренд Hermès не вперше співпрацює з українцями. Раніше стало відомо, що роботи українського митця Володимира Манжоса прикрасили вітрини бутика в Осаці.

