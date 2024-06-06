Любити життя зараз: співачка Кажанна випустила сингл "Жалі"

Українська співачка Кажанна презентувала новий трек "Жалі". У мережі вже оцінили оригінальне звучання.

Співачка Кажанна презентувала сингл "Жалі". Пісня розповідає про те, що не треба жалкувати про минуле і жити сьогоднішнім днем.

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Пісня "Жалі" попри назву зовсім про протилежне. Про те, що не потрібно жалкувати про жодні події: негативні, позитивні, не потрібно сумувати за минулим, не потрібно чекати майбутнього, а потрібно жити сьогоднішнім днем і любити своє життя.

Також ця пісня розповідає про те, що кожна людина – найперша опора для себе, що не потрібно шукати цю опору в інших людях, у друзях, в коханих, тому що всі ці люди тимчасові у житті, і єдина, по-справжньому щира любов може бути лише з собою. Бо ця любов безумовна, бо ця любов ніколи не закінчиться.

Я вважаю, що кожна людина має прагнути саме до цього, щоби підтримати та втішити себе самостійно, щоби цінувати кожну свою класну подію і цінувати своє досягнення і не зважати на якісь помилки, тому що помилки завжди роблять нас кращими і рухають вперед. Я написала цю пісню в той момент, коли сама жадала такої підтримки і біля мене не було жодної людини, яка могла б її мені дати. І я зрозуміла, що я сама маю бути собі опорою, – розповіла виконавиця.

За словами співачки, ця пісня заряджена на позитив. Вона хоче, щоб люди слухали її і надихалися, щоб вони заряджалися, щоб вони завжди могли дати самі собі підтримку, щоби вони не затягували свої психологічні проблеми, якщо дійсно потрібна професійна допомога, можливо звернулись до психолога.

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