Українська співачка потрапила у скандал: організувала вечірку після розтавання

Молода українська виконавиця Уляна Ройс презентувала трек "Серце в сейфі". У новій роботі вона показала пристрасні поцілунки на знімальному майданчику.

Артистка, творчість якої стрімко росте презентувала трек "Серце у сейфі", який вже мали нагоду послухати тисячі слухачів на її концертах. Дивіться атмосферний ролик на YouTube.

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У кліпі до нової композиції одну з головних ролей вже не вперше зіграв відомий український танцюрист – Нікіта Шаповал.

Пісня була написана в період моєї трансформації після завершення стосунків. Я вже встигла презентувати її на своїх концертах в різних містах України, а також в Європі. Це легка по вайбу пісня, яка асоціюється у мене з весною, першими теплими вечорами у компанії друзів. Тому і випустити її хотілось саме у цей період, – ділиться Уляна.

У сюжеті кліпу головну героїню, яку зіграла сама Уляна, оточують близькі подруги. Разом вони створюють класну синергію, яка показує важливість наявності поруч друзів, з підтримкою яких легше проживати складні моменти.

Цікаві візуальні рішення, усі дії відбуваються паралельно, роблячи цю роботу динамічною, яскравою та цікавою для глядача.

Нехай ваше серце завжди буде в сейфі для людей, які не цінують, не поважають і не приймають вас цілком та повністю. Залиште його для для тих, хто підбере ключ до нього і поруч з ким ви будете почувати себе особливою, – говорить Уляна.

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