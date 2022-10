Українська співачка SHADU випустила англомовний EP-альбом GRAVITY

Ця артистка постійно розширює кордони й вже цієї осені презентує перший, англомовний альбом GRAVITY, який має на меті зробити бунт у світовій музиці.

До EP-альбом увійшли такі пісні: "Gravity", "What if", "Au au", "Take me away" та "Stand with Ukraine".

Shadu переконана, що саме у цьому альбомі кожен слухач віднайде "своє".

Цей EP альбом – мрії про майбутнє, яке настане після того, як закінчиться війна. Після 7 місяців війни з росією цінності українців змінилися на 360 градусів. Ми навчилися цінувати кожну хвилину свого життя. Цілком переосмислили своє життя. Зараз хочеться жити й любити так, як ніколи раніше не хотілося", – розповідає співачка.

