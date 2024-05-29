Привітання з Днем миротворця ООН: короткі, своїми словами, у віршах і картинках

Сьогодні, 29 травня, ми відзначаємо Міжнародний день миротворця ООН. Це свято присвячене вшануванню непересічних людей, які ризикують своїм життям та здоров'ям, щоб забезпечити мир і безпеку в різних куточках світу.

Цього дня ми висловлюємо свою повагу та вдячність миротворцям за їхню мужність, самовідданість та жертовність. У нашому матеріалі ми зібрали найкращі привітання до цього свята, які ви можете використати, щоб висловити свою підтримку та вдячність миротворцям ООН. Нехай ці слова стануть вираженням нашої поваги та визнання за важливу роль, яку вони відіграють у збереженні миру та стабільності у світі.

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Привітання з Міжнародним днем миротворців ООН

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Вітаю з Міжнародним днем миротворця ООН! Ваша самовідданість та мужність роблять цей світ кращим місцем для всіх нас.

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З Днем миротворця ООН! Дякуємо вам за вашу службу та відданість справі миру на планеті.

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Вітаю з Міжнародним днем миротворця ООН! Ваші зусилля та жертви заслуговують найвищої похвали.

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Зі святом вас, миротворці ООН! Нехай ваша відвага та праця принесуть спокій і гармонію у всьому світі.

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Вітаємо вас з Днем миротворця ООН! Ваша робота важлива для миру і стабільності на нашій планеті.

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З Міжнародним днем миротворця ООН! Дякуємо вам за вашу незламну віру в мир і безпеку для всіх людей.

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Вітаю з Днем миротворця ООН! Ваша відданість справі миру надихає нас усіх.

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Зі святом вас, герої миротворці ООН! Нехай ваша служба буде безпечною і успішною, а ваші зусилля – плідними.

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Вітаємо з Міжнародним днем миротворця ООН! Ви – справжні герої, що працюють заради миру і злагоди у всьому світі.

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З Днем миротворця ООН! Ваша сміливість та самовідданість заслуговують на велику вдячність і повагу.

Дорогі миротворці ООН, вітаю вас із вашим святом! Ваша відвага, самовідданість та невтомна праця заради миру заслуговують на безмежну вдячність. Ви – справжні герої, що щодня ризикують своїм життям, щоб забезпечити безпеку та стабільність у різних куточках світу. Нехай ваша служба завжди буде успішною, а ваші зусилля приносять довгоочікуваний мир і гармонію.

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Вітаю з Міжнародним днем миротворця ООН! Ваша місія – одна з найважливіших на цій планеті. Завдяки вашій сміливості та відданості світ стає кращим і безпечнішим місцем. Ви є прикладом непохитної віри у краще майбутнє для всіх нас. Нехай ваша робота буде плідною, а ваші зусилля – успішними. Спасибі вам за все, що ви робите!

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Шановні миротворці ООН, вітаю вас із вашим святом! Ваша щоденна праця – це не просто робота, це справжнє покликання. Ваша мужність і відданість справі миру заслуговують найвищої похвали. Нехай ваші зусилля приносять спокій та злагоду у всі куточки світу. Нехай ваші серця завжди будуть сповнені надії та віри у краще майбутнє.

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Дорогі миротворці, від щирого серця вітаю вас із Міжнародним днем миротворця ООН! Ваша самовіддана служба на благо миру та безпеки у всьому світі викликає глибоку повагу. Ви – справжні ангели-охоронці, які оберігають мир та стабільність. Нехай ваша мужність завжди буде винагороджена, а ваша робота – приносить довгоочікувані результати.

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Шановні миротворці ООН, вітаю вас із вашим професійним святом! Ваша робота є невід'ємною частиною глобального процесу збереження миру. Ваша відвага, терпіння та відданість надихають нас усіх. Бажаю вам сил, здоров'я та успіхів у вашій нелегкій, але такій важливій місії. Нехай кожен ваш день приносить нові перемоги на шляху до миру.

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Вітаю вас, миротворці ООН, з вашим святом! Ваша служба – це символ надії та віри у краще майбутнє для всього людства. Ви щодня стоїте на сторожі миру, ризикуючи своїм життям заради безпеки інших. Ваша праця заслуговує на безмежну вдячність. Нехай ваша мужність і відвага завжди будуть винагороджені, а ваша місія – успішною.

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Дорогі миротворці ООН, від щирого серця вітаю вас із Міжнародним днем миротворця! Ваша праця – це приклад справжнього героїзму та відданості. Завдяки вашим зусиллям, у світі з'являється більше спокою та стабільності. Нехай ваша робота завжди буде успішною, а ваша служба – безпечною. Бажаю вам міцного здоров'я та натхнення для подальших подвигів.

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Вітаю з Міжнародним днем миротворця ООН! Ваша робота – це величезний внесок у збереження миру та безпеки на планеті. Ви – справжні герої, які щодня стоять на сторожі спокою та стабільності. Нехай ваші зусилля завжди будуть винагороджені, а ваша місія – успішною. Дякую вам за вашу відвагу та відданість.

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Шановні миротворці ООН, вітаю вас із вашим професійним святом! Ваша мужність і самовідданість надихають нас усіх. Ви щодня робите світ кращим і безпечнішим місцем. Нехай ваша робота приносить мир і гармонію у кожен куточок нашої планети. Бажаю вам здоров'я, сил і натхнення для подальших звершень.

***

Дорогі миротворці, вітаю вас із Міжнародним днем миротворця ООН! Ваша служба – це символ надії та віри у краще майбутнє. Ви щодня ризикуючи своїм життям, забезпечуєте мир і стабільність у світі. Нехай ваші зусилля завжди будуть успішними, а ваша місія – безпечною. Дякую вам за вашу відвагу та відданість справі миру.

Миротворці ООН, вам хвала і честь,

Ви у світі прагнете мир, спокій принести.

Щодня працюєте ви з відвагою й завзяттям,

Нехай вас береже завжди щаслива доля.

Нехай у серці вашому горить надія,

Що мир і радість у всіх краях знов буде.

Ви світло несете в темряві, мов зірка ясна,

І шлях ваш буде завжди світлим та щасливим.

***

З Днем миротворця ООН вітаю щиро,

Ваша праця світла, наче сонце з неба.

Нехай у серці вашому палає знову віра,

Що мир та спокій ви приносите на крилах.

Ви герої наші, що мир у світі несуть,

Нехай вам доля завжди сприяє в дорозі.

Хай ангели вас вберігають на кожному кроці,

А серце ваше буде сповнене любові та сили.

***

Миротворці наші дорогі, ви – наші маяки,

Ви світло в темряві, ви – наші янголи.

Зі святом вас вітаємо сердечно і щиро,

Хай шлях ваш буде легким і безпечним.

Ви щодня ризикуєте заради миру й спокою,

Нехай вас доля оберігає від небезпек.

Хай мир і радість завжди вас супроводжують,

І серце ваше буде сповнене світлом і теплом.

***

Сьогодні день ваш, миротворці наші,

Ви – герої, що мир на землі зберігають.

Нехай ваш шлях буде ясним і святим,

А серце сповнене любові і віри.

Ваша праця – мов зорі ясні в темряві,

Ви світло несете в усі куточки світу.

Хай доля обдарує вас щастям і любов'ю,

І мир на землі буде завжди з вами.

***

На всій планеті мир ви бережете,

Щодня ризикуючи життям своїм.

Нехай вас доля щастям нагородить,

І шлях ваш буде ясним і святим.

Ви – наші захисники, наші миротворці,

Хай ангели небесні вас оберігають.

Нехай ваші серця будуть сповнені любов'ю,

І мир на землі буде завжди з вами.

***

Миротворці, з вашим святом вас вітаю,

Ви – герої, що мир на землі зберігають.

Хай ангели небесні вас вберігають щоднини,

А серце ваше буде сповнене теплом і ясним світлом.

Ви – наші захисники, наші миротворці,

Хай доля обдарує вас щастям і любов'ю.

Нехай ваші серця будуть сповнені світлом,

І мир на землі буде завжди з вами.

***

Сьогодні ваше свято, миротворці дорогі,

Ви для світу – справжні герої і захисники.

Хай мир і спокій завжди вас оберігають,

А ангели небесні над вами крила розгортають.

Ваша праця – світло в темряві, віра,

Хай доля обдарує вас щастям і любов'ю.

Нехай ваші серця будуть сповнені теплом,

І мир на землі буде завжди з вами.

***

Миротворці ООН, хай щастя вас осяє,

Ваш подвиг і відвага весь світ сьогодні знає.

Нехай у вашім серці живе любов і мир,

Зі святом вас вітаємо, відважні і ясні.

Ви – наші герої, наші захисники,

Хай доля обдарує вас щастям і теплом.

Нехай ваші серця будуть сповнені світлом,

І мир на землі буде завжди з вами.

***

З Днем миротворця вітаю щиро,

Ваша праця – світло в темряві, віра.

Хай мир і спокій будуть завжди з вами,

А доля обдарує щедрими дарами.

Ви – наші захисники, наші миротворці,

Хай ангели небесні вас вберігають щоднини.

Нехай ваші серця будуть сповнені любов'ю,

І мир на землі буде завжди з вами.

***

Миротворці ООН, вам хвала і честь,

Ваша відвага, самовідданість – це благородність.

За мир у світі ви боретесь завзято,

Нехай вас береже завжди щаслива дата.

Нехай у серці вашому горить надія,

Що мир і радість у всіх краях знов буде.

Ви світло несете в темряві, мов зірка ясна,

І шлях ваш буде завжди світлим та щасливим.

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