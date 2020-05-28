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Вітання з Вознесінням Господнім 2020: оригінальні привітання у прозі
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Цьогоріч 28 травня віряни відзначають Вознесіння Господнє. З нагоди цього релігійного свята, ми підготували для вас найкращі привітання у прозі. Поздоровте своїх знайомих християн з цим празником!
До вашої уваги найкращі вітання зі святом Вознесіння Господнього прозою – обирайте ті слова, які найбільше припали вам до душі, та надсилайте їм своїм друзям, рідним та знайомим, які теж відзначають цей релігійний празник!
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Зібрали для вас привітання з Вознесінням українською мовою у прозі та своїми словами. Надішліть вірянам найкращі поздоровлення:
Привітання з Вознесінням Господнім у прозі
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У велике свято – Вознесіння Господнє, бажаю віри, незгасимої надії в краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса висвітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов'ю. Прагніть бути краще, чого б це не коштувало! У день Вознесіння Господнього від щирого серця бажаю щиро покаятися у всіх скоєних злочинах і гріхах, почати світлий і добрий шлях до блага і щастя душі, укрити своєю любов'ю близьких і рідних людей, щодня здійснювати великий подвиг, ніколи не втратити віри в Господа і надії на краще.
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Вітаємо всіх вірян з Вознесінням Господнім! Нехай в цей день світло і радість опромінюють нас, нехай віра в майбутнє порятунок вкриє нас від негараздів і допоможе нам не втрачати надії навіть в найтемніший час. Зі святом! І нехай на душі завжди буде світло і сонячно від віри та любові до Бога.
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Дзвони несуть нам радісну звістку – настало свято Вознесіння Господнього. Вітаю! З Вознесінням Господнім! Нехай благодать увійде в ваш будинок, нехай під радісний сміх звучать святкові тости. Бажаю вам затишку, тепла, достатку, душевної атмосфери та чудового настрою. Нехай свято наповнить душу спокоєм і світлом! Нехай Господь пошле своє благословення і допомагає у всіх благих справах і починаннях!
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Вітаю з Вознесінням Господнім і бажаю всього самого доброго і світлого в це чудове свято! Нехай душа буде сповнена щастя, радісних емоцій і любові! У день Вознесіння Господнього бажаю тобі жити почуттями щирої любові, кожен день, отримуючи благими звістками, відкриваючи свою душу нових надій і мрій, посилаючи молитву про щастя і спокій, зберігаючи добру віру, не відаючи страхів і невдач!
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Нехай Господь ніколи не залишить ваш будинок, і оберігає в цьому житті не тільки від бід, але і від поганих вчинків, помислів і людей. Нехай його любов ніколи не дасть згаснути вогню віри в ваших душах. Бажаю вам добробуту і щастя, здоров'я і миру, гармонії та доброго світла в очах. З Вознесінням!
Короткі вітання на Вознесіння Господнє своїми словами
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Вітаємо Вас зі світлим святом, бажаємо Вам миру і гармонії в душі, здоров'я Вам і Вашим рідним, міцності духу і Божого благословення на всі добрі справи!
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У свято Вознесіння Господнього від душі хочу побажати миру і добра, усмішок і радості, щастя і натхнення. Нехай кожен день, посланий Богом, підносить тебе до висот відради, любові та краси!
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Вітаю з Вознесінням! Нехай Господь охороняє вашу сім'ю від зла і негоди та дарує вам добробут, любов і благодать. Нехай на серці буде світло і спокійно, а кожен день приносить радість і позитив!
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Від щирого серця вітаю зі світлим днем Вознесіння Господнє! Нехай ваш дім зігріє сонце і промені наповнять добром, радість, щастя! Бажаю взаєморозуміння, дружної сім'ї та міцного кохання!
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Миру і спокою Вашій родині, щастя, умиротворення і благодаті. Будьте здорові та спокійні, бережіть душу від усякого зла. Спаси та збережи Вас Господь!
Оригінальні поздоровлення на свято Вознесіння Господнього прозою
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Ось і відрахував календар 40 днів від Великодня і прийшло Святе свято Вознесіння Господнє. Сьогодні хочеться побажати всім християнам зміцнення віри, смирення, відпущення гріхів. Нехай кожен ваш крок буде спрямований лише на добро, а від неправедних рішень зберігає та оберігає Вас Бог.
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Сьогодні важливе релігійне свято – Вознесіння Господнє. Ця подія – вознесіння Христа на небо – показує нам, як людина відповідно до своєї природи та сутності долає смерть і знаходить безсмертя душі. Земля – наш тимчасовий притулок, а Небо – вічний будинок, де панує істина, добро і краса. Зі святом, віряни!
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Дорогий друже! Щасти тобі в це свято Вознесіння Господнє, нехай твої помисли стануть ще чистішими, а душа – світлішою. У цей день зверни свій погляд до нього і згадай про Ісуса Христа, про Отця нашого Господа, який береже нас і направляє. Склади руки в молитві та попроси про здоров'я своїх близьких людей, а я буду молитися разом з тобою.
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Вітаю з днем Вознесіння Господнього, днем, коли Христос востаннє явився своїм учням ожилим, і вознісся на небеса, благословивши їх на проповідування християнства. Бажаю, щоб ваша віра не поступалася вірі апостолів. Будьте вірними та сильними!
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Мир дому, щоб віра і любов гріли та оберігали серця, близьких і коханих людей. Нехай в небі завжди світить зірка, яка висвітлює дорогу і направляє на істинний шлях. Всіх благ і процвітання! З Вознесінням Господнім!
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