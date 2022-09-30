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Артем Пивоваров та Alyona Alyona випустили хіт "Люлі-Люлі" на вірш Куліша
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Артем Пивоваров та Оля Полякова потішили фанатів чорно-білим кліпом атмосферний кліп на пісню "Люлі-Люлі", створену на основі вірша Пантелеймона Куліша. Зацініть новинку!
Артем Пивоваров продовжує захоплювати колоритними дуетами з зірками у рамках свого проєкту "Твої вірші, мої ноти". Цього разу співак разом з хіп-хоперкою Alyona Alyona перетворили поезію Пантелеймона Куліша у трек "Люлі-Люлі", пише Радіо MAXIMUM.
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В атмосферному чорно-білому відео можна побачити, як реперка блукає у власних думках, змінюючи згадки, як кімнати. А Артем мандрує серед природи, що теж візуалізує світлі думки.
Робота "Люлі-люлі" зображає внутрішній світ людини, яку охопили почуття самотності та відчуження. У цьому стані зараз перебуває ледь не кожен українець, незалежно від місця знаходження та кількості людей навколо. У такі моменти вмикається захисна реакція: хочеться закрити своє серце та загубитися у спогадах. Часом дійсно треба усамітнитися, відновити внутрішню енергію та сили, щоб згодом продовжити заповнювати соти пам'яті подіями, до яких захочеться повертатися, – ділиться співак.
Підтримує цю думку і Alyona Alyona, зазначаючи, що часто розчарування змушують серце закриватись, а переповнення самотністю мотивують шукати спокій та натхнення для того, щоб знову відкритись.
Взявши за основу вірш Куліша, цей момент відчаю, кожен з нас трансформував його з крапки в кому, бо ми віримо, що світло все ж переможе темряву, – наголошує реперка.
Артем Пивоваров та Alyona Alyona – Люлі-Люлі, дивіться кліп онлайн:
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