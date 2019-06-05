Привітання з Вознесінням Господнім 2019: вірші, проза і смс українською

Красиві вітання з Вознесінням Господнім 2019 українською – у нашому матеріалі! Зібрали для вас побажання на будь-який смак – у віршах, смс та прозі, а також гарні картинки, які подарують чудовий настрій рідним та друзям. Збережіть собі та надішліть найкраще привітання!

У 2019 році Вознесіння Господнє припадає на четвер, 6 червня. До вашої уваги найкращі привітання зі святом – переходьте на розділ, що вас цікавить, та обирайте слова до душі!

***

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У свято Вознесіння

Здоров'я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

***

Нехай великий Бог

Пошле вам радість в хату,

Міцне здоров'я й літ юрбу густу,

І доленьку усміхнену багату,

І пісню українську золоту.

Нехай до вас в оселю щастя прилетить

Внесе на крилах свіжість світанкову,

І оптимізму сонячне тепло!

***

Вознесіння світлом своїм

Нехай зігріє тебе і зміцнить.

Будь ти мирі з Богом нашим,

І він тебе захистить!

А ще я хочу побажати

Тобі мудрості й доброти,

Світом душу свою наповнювати,

Жити без прикростей і суєти!

***

Вознісся Він на небо,

Щоб захищати нас усіх!

Бажаю в Вознесіння –

Вам відданих друзів!

Щоб брехня з життя вашого

Зникла назавжди,

І щоб віра в серці

Залишилася на роки!

***

Вознесіння Господнє

Звістка прекрасну несе.

Нехай же з радістю сьогодні

Небо вам подарує усе!

Хай буде з вами щастя,

Примноживши благодать,

І тоді негоди всякі

Вас навіки оминуть!

***

Сьогодні – Вознесіння,

Хай щастя до вас прийде!

Тривога і сумнів

Нехай назавжди піде.

Нехай Господь наш істинний

Допоможе вам у всьому,

Живіть тільки думками

Ви чистими про нього!

***

Проспівали пташині голоси,

Піднісся він, щоб нам допомогти,

Будь-які біди перемогти.

Щоб жили у мирі всі завжди,

Натхненні силою добра.

І вітаючи в цей день,

Мені хочеться бажати,

Щоб зберігала на землі

Вас божа благодать.

***

З Вознесінням Господнім

Я вас вітаю!

Щастя і великої любові

У житті вам бажаю!

***

Свято велике сьогодні,

Душам дарує любов –

Вознесіння Господнє

Принесло нам радість знов.

***

Вознесіння Господнє на порозі –

День світлої надії і чудес.

Нехай зникнуть Ваші скорботи і тривоги,

А молитви долинуть до небес!

***

Вознесіння Господнє –

Свято світла і добра!

Побажаємо ж сьогодні

Всім вам миру і тепла.

***

Слідом за Великодньою неділею

Величезне свято – Вознесіння!

Христос несподівано так воскрес,

Потім – вознісся до небес!

Зі святом!

***

У Вознесіння Господнє

Свою душу в храм неси,

Нехай Всевишній все виконає,

Лише в молитві попроси.

***

Перепрошую всіх, кого образив я до нині!

Хай Бог простить і ваші всі помилки.

Бажаю вам у всьому благословіння

І від душі величезного везіння!

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У цей сонячний день ми вітаємо вас з Вознесінням Господнім. Нехай ваша душа буде чистою, а серце – люблячим. Бажаємо вам отримувати задоволення від кожного дня і не забувати дякувати Господу за кожну прожиту хвилину.

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Нехай Вознесіння Господнє подарує твому серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!

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У велике свято Вознесіння Господнього бажаю вам непорушної надії на краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса освітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов'ю.

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Вітаємо вас зі світлим святом і бажаємо вам праведних справ, милосердя Господнього і покаяння. Нехай у вашому домі буде світло, а діти будуть здоровими і щасливими!

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У цей святковий день, коли Христос вознісся на небеса, бажаємо і всім нам вознестися у своїй вірі. Нехай тепер, у важкий момент нашої історії, надія на воскресіння рідної держави, на безмежну силу любові стануть для нас сходинками до щасливого життя!

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Вітаємо вас зі світлим святом! Бажаємо миру і гармонії в душі, здоров'я вам і вашим рідним, сили духу і Божого благословення на всі добрі справи.

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