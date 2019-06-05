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ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

Привітання з Вознесінням Господнім 2019: вірші, проза і смс українською

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З Вознесінням Господнім! - фото 1
З Вознесінням Господнім!

Красиві вітання з Вознесінням Господнім 2019 українською – у нашому матеріалі! Зібрали для вас побажання на будь-який смак – у віршах, смс та прозі, а також гарні картинки, які подарують чудовий настрій рідним та друзям. Збережіть собі та надішліть найкраще привітання!

У 2019 році Вознесіння Господнє припадає на четвер, 6 червня. До вашої уваги найкращі привітання зі святом – переходьте на розділ, що вас цікавить, та обирайте слова до душі!

  1. Вірші для привітання
  2. SMS вітання
  3. Найкращі побажання прозою
  4. Поздоровлення у відео
  5. Вітальні листівки

Привітання з Вознесінням Господнім у віршах

***

Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров'я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!

***

Нехай великий Бог
Пошле вам радість в хату,
Міцне здоров'я й літ юрбу густу,
І доленьку усміхнену багату,
І пісню українську золоту.
Нехай до вас в оселю щастя прилетить
Внесе на крилах свіжість світанкову,
І оптимізму сонячне тепло!

***

Вознесіння світлом своїм
Нехай зігріє тебе і зміцнить.
Будь ти мирі з Богом нашим,
І він тебе захистить!
А ще я хочу побажати
Тобі мудрості й доброти,
Світом душу свою наповнювати,
Жити без прикростей і суєти!

***

Вознісся Він на небо,
Щоб захищати нас усіх!
Бажаю в Вознесіння –
Вам відданих друзів!
Щоб брехня з життя вашого
Зникла назавжди,
І щоб віра в серці
Залишилася на роки!

***

Вознесіння Господнє
Звістка прекрасну несе.
Нехай же з радістю сьогодні
Небо вам подарує усе!
Хай буде з вами щастя,
Примноживши благодать,
І тоді негоди всякі
Вас навіки оминуть!

***

Сьогодні – Вознесіння,
Хай щастя до вас прийде!
Тривога і сумнів
Нехай назавжди піде.
Нехай Господь наш істинний
Допоможе вам у всьому,
Живіть тільки думками
Ви чистими про нього!

***

Проспівали пташині голоси,
Піднісся він, щоб нам допомогти,
Будь-які біди перемогти.
Щоб жили у мирі всі завжди,
Натхненні силою добра.
І вітаючи в цей день,
Мені хочеться бажати,
Щоб зберігала на землі
Вас божа благодать.

СМС поздоровлення на Вознесіння 2019

***

З Вознесінням Господнім
Я вас вітаю!
Щастя і великої любові
У житті вам бажаю!

***

Свято велике сьогодні,
Душам дарує любов –
Вознесіння Господнє
Принесло нам радість знов.

***

Вознесіння Господнє на порозі –
День світлої надії і чудес.
Нехай зникнуть Ваші скорботи і тривоги,
А молитви долинуть до небес!

***

Вознесіння Господнє –
Свято світла і добра!
Побажаємо ж сьогодні
Всім вам миру і тепла.

***

Слідом за Великодньою неділею
Величезне свято – Вознесіння!
Христос несподівано так воскрес,
Потім – вознісся до небес!
Зі святом!

***

У Вознесіння Господнє
Свою душу в храм неси,
Нехай Всевишній все виконає,
Лише в молитві попроси.

***

Перепрошую всіх, кого образив я до нині!
Хай Бог простить і ваші всі помилки.
Бажаю вам у всьому благословіння
І від душі величезного везіння!

Вітання до свята Вознесіння у прозі

***

У цей сонячний день ми вітаємо вас з Вознесінням Господнім. Нехай ваша душа буде чистою, а серце – люблячим. Бажаємо вам отримувати задоволення від кожного дня і не забувати дякувати Господу за кожну прожиту хвилину.

***

Нехай Вознесіння Господнє подарує твому серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!

***

У велике свято Вознесіння Господнього бажаю вам непорушної надії на краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса освітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов'ю.

***

Вітаємо вас зі світлим святом і бажаємо вам праведних справ, милосердя Господнього і покаяння. Нехай у вашому домі буде світло, а діти будуть здоровими і щасливими!

***

У цей святковий день, коли Христос вознісся на небеса, бажаємо і всім нам вознестися у своїй вірі. Нехай тепер, у важкий момент нашої історії, надія на воскресіння рідної держави, на безмежну силу любові стануть для нас сходинками до щасливого життя!

***

Вітаємо вас зі світлим святом! Бажаємо миру і гармонії в душі, здоров'я вам і вашим рідним, сили духу і Божого благословення на всі добрі справи.

Побажання зі святом у відео

Привітання з Вознесінням у картинках

Привітання з Вознесінням у картинках - фото 248039
Листівка на Вознесіння Господнє - фото 248040
Картинка для привітання з Вознесінням - фото 248041
Вітальна відкритка у день Вознесіння - фото 248043
Поздоровлення з Вознесінням - фото 248044

І ще: Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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