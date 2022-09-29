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Нове "заспокійливе" для всіх українок – пісня "Колискова" від Dima PROKOPOV
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Dima PROKOPOV презентував пісню-колискову для кожної жінки. Щира і справжня чоловіча лірика – те, що завжди "на часі" у музичному плейлисті.
Артисти та музиканти по-особливому переживають останні пів року, пропускаючи крізь себе та свою творчість усі відчуття, викликані війною: страх, біль, хвилювання за майбутнє, надію…
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Артист Dima PROKOPOV як справжній чоловік підставляє своє плече, заспокоює, оберігає та огортає всіх українок своїми віршами й музикою. Навесні він зворушив віршем-присвятою "Українським жінкам". А зараз презентує трек "Колискова", який створив у найжахливіші дні для країни, коли майбутнє було невідомим, і увесь український народ, а особливо жінки, важко це переживали.
Цими строками я звертаюсь до усіх жінок, що зараз не сплять, моляться, хвилюючись за долю своєї Батьківщини, за долю синів, чоловіків, коханих, близьких і рідних. Я хочу, щоб кожна жінка занурилась у спогади мирного життя та зберегла надію і віру, що воно обов'язково прийде, разом з Перемогою, разом з Воїнами, що кожен день і ніч наближають цю мить, коли кохана людина скаже: "Я пішов і повернувся, щоб спокійно спала ти", – коментує виконавець.
Ідея відео належить музиканту, яку реалізував відомий український режисер Влад Разіховський. Ідея кліпу стала популярною в TikTok, а видео відразу потратило в тренди YouTube.
Слухати пісню Dima PROKOPOV – Колискова:
Слова пісні Dima PROKOPOV – Колискова:
Люлі, люлі,
Люлі, люлі,
Не віддам тебе нікому твоя сила у мені,
Я так хочу, щоб спокійно спала ти.
Коли над містом
Впаде перша зоря,
Цю колискову рідна
Принесу тобі я.
Так доторкнутися до тебе
Хочу на мить,
Залікувати рану
Що у серці болить.
Згадай лагідні обійми,
В шепоті слова,
Час коли ми були вільні,
Де любов жива,
Пригадай ті літні зорі
Де захочеш бути ще,
У світанку біля моря,
Тільки двоє під дощем
Люлі, люлі,
Люлі, люлі,
Не віддам тебе нікому твоя сила у мені,
Я так хочу, щоб спокійно спала ти,
Люлі, люлі,
Люлі, люлі,
Не віддам тебе нікому, мо сила у тобі ,
Я так хочу повернути твої украдені сни.
Кружлятимуть метелики твоїх сновидінь
В блакитних діамантах океанах надій
Та я зберу уламки наших втраченних мрій
У кожному куточку серця - я твій
Настане тиха ніч і спокій у снах,
Де ми віч-на- віч незнаєм про страх,
Навіщо нам світ
Якщо зникне наш слід,
Вранці сонце засяє,
Ми побачимо схід
Люлі, люлі,
Люлі, люлі,
Не віддам тебе нікому твоя сила у мені,
Я так хочу, щоб спокійно спала ти,
Люлі, люлі,
Люлі, люлі,
Не віддам тебе нікому, моя сила у тобі
Я так хочу повернути твої украдені сни.
Люлі, люлі,
Люлі, люлі,
Не віддам тебе нікому твоя сила у мені,
Я так хочу, щоб спокійно спала…
Люлі, люлі,
Люлі, люлі,
Не віддам тебе нікому, моя сила у тобі,
Я так хочу повернути твої украдені сни.
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