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Українець створив плейлист у Spotify, що закликає світ дати нам більше зброї для перемоги
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Тема війни в Україні не повинна сходити з перших шпальт світових ЗМІ. І винахідливий українець зумів привернути увагу й послати відповідний меседж світові у Spotify.
Так, користувач Spotify Олег Сіренко створив плейлист на стрімінговому сервісі із 16 пісень. Треки українець обрав невипадкові, адже прочитавши їх назви послідовно, можна дізнатися про приховане послання.
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Плейлист називається "If Ukraine's message to the world was a Spotify playlist" ("Якби посланням України світу був плейлист Spotify"). У добірку потрапили такі треки:
Hey (Pixies)
World (Felt)
This is Ukraine (Lil Pink)
We are so grateful (Bryan Sirchio)
Thanks for the support (Roy Zimmermanplease)
But (M1LLER)
We are (Hollywood) Undead)
Still fighting (Cleanbreak)
Evil Russia (Grant Macdonald)
So please (Los Cafres)
Give us (JIDDY)
More weapons (BioChemical Dread)
A.S.A.P. (Bardot)
PS. Thank you (AlienKidd, Mino)
Light will win over darkness (DYNAMIC).
Окремо назви синглів не мають жодного прихованого сенсу, але якщо читати їх разом, то вийде повноцінне звернення, у якому автор добірки звертається до світу та просить допомогти Україні перемогти росію у цій злочинній війні:
Привіт, мир! Це – Україна. Ми дуже вдячні, дякую за вашу підтримку. Але ми продовжуємо боротися зі злою росією, тому просимо дати нам більше зброї, якнайшвидше. PS. Дякую. Світло переможе пітьму.
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