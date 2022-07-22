Що таке файли cookie: просте пояснення про "печиво" в інтернеті

Дуже часто під час відвідування різноманітних сайтів з'являється питання, чи погоджуєтесь ви на використання файлів Cookie. Що ж це таке і чи безпечно – читайте далі.

Мало хто хоча б раз не стикався з тим, що певні сайти запитують дозвіл на файли Cookie. Зате чимало людей без зайвих думок натискають "погоджуюсь". Тому у Держспецзв'язку вирішили пояснити, що це таке та чи безпечно надавати згоду.

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Файли cookie (дослівний переклад – печиво) – це невеликі текстові файли, які зберігаються у браузері ваших гаджетів після відвідування вебсайтів.

Зазвичай, cookie використовують, щоб ідентифікувати користувачів на сайтах, знати про їхні вподобання, тривалість перебування, час для входу тощо. Таким чином власники порталів можуть краще розуміти своїх "клієнтів" та пропонувати більш відповідний контент. Також файли cookie стають у пригоді, щоб не доводилось заново логінитись в облікових записах, оскільки працює автоматична авторизація.

Кожен користувач може самостійно вибрати дозволи щодо файлів cookie у налаштуваннях комп'ютера. Якщо блокувати "печивко" на певному сайті, то він не буде повноцінно працювати.

Файли cookie безпечні для користувачів, вони не містять вірусів чи шкідливого програмного забезпечення, тож ніякої шкоди для комп'ютера завдати не можуть, – наголошують експерти.

Але краще регулярно чистити файли cookie, якщо до ваших гаджетів мають доступ сторонні люди. Також очищення "печивка" дозволяє збільшити вільне місце на жорсткому диску комп’ютера та не створювати додаткове навантаження.

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