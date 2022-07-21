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Соцмережа LinkedIn додала українську мову для користувачів

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Соцмережа LinkedIn додала українську мову для користувачів - фото 1

У соціальній мережі LinkedIn тепер доступна версія з українською мовою. Читайте далі та дізнайтеся, як змінити мову!

Користувачів мережі LinkedIn повідомляють, що відтепер у них з'явилася українська мова, як основна для застосунку.

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Мобільна версія застосунку LinkedIn автоматично переходить на українську, якщо на вашому телефоні мова обрана як основна. Інакше можна перевстановити мобільний додаток.

Щодо комп'ютерної версії LinkedIn, то українську мову можна обрати в налаштуваннях соцмережі. Натисніть на іконку вашого профілю (правий верхній кут) та перейдіть у розділі "Language", де й оберіть українську мову.

Соцмережа LinkedIn додала українську мову для користувачів - фото 509964

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