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У стилі New Yorker: українські ілюстратори представили 11 обкладинок про Київ на карантині

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У стилі New Yorker: українські ілюстратори представили 11 обкладинок про Київ на карантині - фото 1

Київський художник-ілюстратор Сергій Майдуков запропонував українським митцям намалювати Київ на карантині. Дивіться, яким бачать київські художники-ілюстратори українську столицю зараз.

Художник-ілюстратор Сергій Майдуков, який співпрацює з The Guardian і New York Times, під час карантину організував онлайн-воркшоп для студентів і художників-ілюстраторів. Темою проєкт став Київ на карантині.

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А завданням було намалювати обкладинку уявного видання "The Kyivite" зі спостережень про столицю, яка живе в умовах карантину. На роботах повинен був бути зображений не абстрактний Київ, яким його знають харків'яни і львів'яни, а конкретний, з впізнаваними місцями.

Результати з 11 обкладинок в стилі The New Yorker і The Parisianer, Майдуков опублікував на своїй сторінці у Facebook:

У стилі New Yorker: українські ілюстратори представили 11 обкладинок про Київ на карантині - фото 398874

У стилі New Yorker: українські ілюстратори представили 11 обкладинок про Київ на карантині - фото 398875

У стилі New Yorker: українські ілюстратори представили 11 обкладинок про Київ на карантині - фото 398876

У стилі New Yorker: українські ілюстратори представили 11 обкладинок про Київ на карантині - фото 398877

У стилі New Yorker: українські ілюстратори представили 11 обкладинок про Київ на карантині - фото 398878

У стилі New Yorker: українські ілюстратори представили 11 обкладинок про Київ на карантині - фото 398879

У стилі New Yorker: українські ілюстратори представили 11 обкладинок про Київ на карантині - фото 398880

У стилі New Yorker: українські ілюстратори представили 11 обкладинок про Київ на карантині - фото 398881

У стилі New Yorker: українські ілюстратори представили 11 обкладинок про Київ на карантині - фото 398882

У стилі New Yorker: українські ілюстратори представили 11 обкладинок про Київ на карантині - фото 398883

У стилі New Yorker: українські ілюстратори представили 11 обкладинок про Київ на карантині - фото 398884

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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