У стилі New Yorker: українські ілюстратори представили 11 обкладинок про Київ на карантині

Київський художник-ілюстратор Сергій Майдуков запропонував українським митцям намалювати Київ на карантині. Дивіться, яким бачать київські художники-ілюстратори українську столицю зараз.

Художник-ілюстратор Сергій Майдуков, який співпрацює з The Guardian і New York Times, під час карантину організував онлайн-воркшоп для студентів і художників-ілюстраторів. Темою проєкт став Київ на карантині.

А завданням було намалювати обкладинку уявного видання "The Kyivite" зі спостережень про столицю, яка живе в умовах карантину. На роботах повинен був бути зображений не абстрактний Київ, яким його знають харків'яни і львів'яни, а конкретний, з впізнаваними місцями.

Результати з 11 обкладинок в стилі The New Yorker і The Parisianer, Майдуков опублікував на своїй сторінці у Facebook:

