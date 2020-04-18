Українські фотографи продають роботи, щоб допомогти лікарям

На сайті видання Birdinflight почався розпродаж робіт українських фотографів, щоб зібрати кошти на закупівлю засобів індивідуального захисту для лікарів Івано-Франківська.

До боротьби з пандемією коронавірусу приєдналися українські фотографи. 70 українських митців надали свої роботи в рамках кампанії #лікарігерої. Протягом дня вони будуть продаватися на сайті видання Birdinflight, а всі отримані кошти направлять до Антикризового фонду по боротьбі з COVID-19.

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На них закуплять засоби індивідуального захисту лікарів Івано-Франківська. Це місто є одним з лідерів за кількістю інфікованих COVID-19, причому, за даними організаторів кампанії, місцеві лікарні забезпечені погано.

Серед українських фотографів, які підтримали кампанію Фотографи – лікарям Влад Андрієвський, Костянтин Боровський, Василина Врублевська, Саша Курмаз, Андрій Ломакін, Ілля Чичкан, Gorsad, Synchrodogs і інші.

Кожен автор надасть для продажу три відбитки однієї фотографії в розмірі 20×30 сантиметрів за ціною 1000 гривень за відбиток. Продаж розпочався сьогодні, 18 квітня, о 08:00 і закінчиться о 8:00 в неділю, 19 квітня.

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