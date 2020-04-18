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Названо переможця конкурсу Найкраще фото року 2020

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Найкраще фото року 2020 - фото 1
Найкраще фото року 2020 / worldpressphoto

Оголошено переможця міжнародного конкурсу фотографів Word Press Photo 2020. Ним став японець Ясуесі Тіба. Йому присудили перемогу в номінації Найкращий знімок року.

Так, найкращою фотографією року став кадр, зроблений під час протестів в Судані. На знімку Тіба зображений молодий хлопець, який читає вірші під час протестів в столиці Судану Хартумі.

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Ясуесі Тіба – головний фотограф Agence France-Presse в Східній Африці.

Названо переможця конкурсу Найкраще фото року 2020 - фото 398814

"Все було темно. Потім несподівано люди підняли мобільні телефони, щоб освітити молоду людину в центрі. Він виголосив знаменитий вірш протесту. Коли він переводив дихання, всі кричали "Таура", що арабською означає "революція". Його вираз обличчя і голос справили на мене враження, я не міг перестати фокусуватися на ньому і зобразив момент", – розповів про історію свого кадру фотограф.

Протести почалися в місті Атбара в грудні 2018 року через збільшення ціни на хліб в три рази. Потім протести швидко поширилися по всій країні.

Всього в конкурсі журі було розглянуто майже 74 тисячі знімків, представлених 4282 фотографами зі 125 країн.

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Джерело: worldpressphoto
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