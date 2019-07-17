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У лондонському готелі подають чай за кількасот доларів

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За чашечку чаю доведеться викласти кругленьку суму - фото 1
За чашечку чаю доведеться викласти кругленьку суму

Готель біля Букінгемського палацу встановив своєрідний рекорд. Чашка чаю, який подається у цьому готелі, визнана найдорожчою у всій Великобританії.

Потураючи британській пристрасті до хорошого чаю, фешенебельний готель The Rubens at The Palace у центрі Лондона готує чай з рідкісною суміші Golden Tips. Ціна за чайничок – 500 фунтів (620 доларів). А, отже, чашка цього напою коштує близько 200 доларів.

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Співробітники готелю аргументують таку сміливу ціну особливим походженням чаю. Досвідчені майстри збирають його в високогір'ях Шрі-Ланки, потім висушують на оксамитовій тканині, в результаті чого аромат листя розкривається по-особливому. Фахівці стверджують, що отримана суміш дає оксамитовий смак з фруктовими нотками, а також легку, гладку та м'яку текстуру, які неможливо ні з чим порівняти.

Чашечка чаю вам обійдеться у 200 доларів США - фото 341638
Чашечка чаю вам обійдеться у 200 доларів США

Але не тільки це є причиною приголомшливого цінника. Замовивши чай, відвідувач ресторану стає учасником не банального сервірування, а справжньої королівської церемонії.

На очах у клієнтів листя чаю підхоплюється золотим пінцетом і зважується на ювелірно-точних вагах. Потім чай заварюється окропом на основі негазованої мінеральної води. Подається напій у спеціальному срібному сервізі. Попиваючи дорогий чай, гості милуються видом на Королівські стайні Букінгемського палацу. Це – ще один бонус для клієнтів ресторану.

Відвідувачам наполегливо рекомендують не поєднувати чаювання з булочками та бутербродами. Адже в такому випадку багатогранний смак чаю не розкриється.

Саме чаювання нагадує справжню чайну церемонію - фото 341639
Саме чаювання нагадує справжню чайну церемонію

А скептикам, котрі вважають 200 доларів за чашку захмарною ціною, ресторатори парирують: в колоніальні часи чай Golden Tips коштував значно дорожче.

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Джерело: CNN
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