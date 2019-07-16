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Як виглядають три найдорожчі страви у світі

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Найдорожча перша страва, піца і пельмені - фото 1
Найдорожча перша страва, піца і пельмені / thetimes

Цікава і шокуюча добірка з трьох страв, ціна яких може досягати декількох тисяч євро.

Найдорожча перша страва. Найдорожчий суп у світі готують в Китаї з гнізд ластівок. Ці птахи будують місця для висиджування яєць зі своєї слини. При цьому ніяких зайвих елементів у гнізді не застосовує: ні рослини, ні сміття. Вартість 1 кілограма ластівчиних гнізд досягає трьох тисяч доларів, адже добувати їх вкрай небезпечно. Ластівки в'ють гнізда на прямовисних скалах.

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Такий неприємний вигляд має найдорожчий у світі суп - фото 341446
Такий неприємний вигляд має найдорожчий у світі суп

Найдорожчі пельмені. В одному з районів Нью-Йорка є ресторан для російських емігрантів під назвою Golden Gates. Саме в цьому місці подають найдорожчі пельмені. Порція з восьми штук спустошить ваш гаманець на 2,4 тисячі доларів. Така висока ціна обумовлена дорогим інгредієнтом: залозою глибоководної риби-факел.

Незвичайні пельмені - фото 341447
Незвичайні пельмені

Найдорожча піца. Як може піца коштувати більше 4 тисяч доларів? Дуже просто! Якщо інгредієнти для страви підбирали з особливою ретельністю. Саме такою і є 30-сантиметрова піца Рояль 007. В її начинку входять маринований в коньяку лобстер, ікра з шампанським, шотландські копчені морепродукти, м'ясо оленя, прошуто. Найдорожчим інгредієнтом є їстівна позолота у 24 карати.

Піца з позолотою - фото 341448
Піца з позолотою

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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