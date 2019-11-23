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День пам'яті жертв Голодомору: потужні плакати, які має побачити кожен українець

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Голодомор - фото 1
Голодомор

Щороку у четверту суботу листопада в Україні відзначають День пам'яті жертв Голодомору 1932-33. До вашої уваги соціальні плакати до 86-ї річниці цього злочину проти українського народу, які вражають до глибини душі.

Команда Музею Голодомору до Дня Пам'яті створила соціальну рекламу, яка розповідає про способи виживання українців під час геноциду 1932-33 років. Потужні плакати змусять вас зупинитися і усвідомити весь масштаб жорстокого злочину проти нашого народу.

День пам'яті жертв Голодомору: потужні плакати, які має побачити кожен українець - фото 369666
День пам'яті жертв Голодомору: потужні плакати, які має побачити кожен українець - фото 369665
День пам'яті жертв Голодомору: потужні плакати, які має побачити кожен українець - фото 369668
День пам'яті жертв Голодомору: потужні плакати, які має побачити кожен українець - фото 369667
День пам'яті жертв Голодомору: потужні плакати, які має побачити кожен українець - фото 369663
День пам'яті жертв Голодомору: потужні плакати, які має побачити кожен українець - фото 369662
День пам'яті жертв Голодомору: потужні плакати, які має побачити кожен українець - фото 369664
День пам'яті жертв Голодомору: потужні плакати, які має побачити кожен українець - фото 369661

23 листопада на Софійській площі у Києві організують вуличний ресторан "Непораховані". Організатори нагодують киян їжею, яку змушені були їсти українці під час Голодомору. Така ж акція пройде на площі Ринок у Львові.

День пам'яті жертв Голодомору: потужні плакати, які має побачити кожен українець - фото 369680

23 листопада о 16:00 також відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої пройде акція "Запали свічку".

За даними Інституту національної пам'яті, від штучного голоду померло від 4,5 до 7 мільйонів ​​українців. Оскільки радянська влада знищила документи, точна кількість жертв досі невідома.

Не маємо права забути про жертв Голодомору!

День пам'яті жертв Голодомору: потужні плакати, які має побачити кожен українець - фото 369674

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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