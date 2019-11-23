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День пам'яті жертв Голодомору: потужні плакати, які має побачити кожен українець
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Щороку у четверту суботу листопада в Україні відзначають День пам'яті жертв Голодомору 1932-33. До вашої уваги соціальні плакати до 86-ї річниці цього злочину проти українського народу, які вражають до глибини душі.
Команда Музею Голодомору до Дня Пам'яті створила соціальну рекламу, яка розповідає про способи виживання українців під час геноциду 1932-33 років. Потужні плакати змусять вас зупинитися і усвідомити весь масштаб жорстокого злочину проти нашого народу.
23 листопада на Софійській площі у Києві організують вуличний ресторан "Непораховані". Організатори нагодують киян їжею, яку змушені були їсти українці під час Голодомору. Така ж акція пройде на площі Ринок у Львові.
23 листопада о 16:00 також відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої пройде акція "Запали свічку".
За даними Інституту національної пам'яті, від штучного голоду померло від 4,5 до 7 мільйонів українців. Оскільки радянська влада знищила документи, точна кількість жертв досі невідома.
Не маємо права забути про жертв Голодомору!
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