День пам'яті жертв Голодомору: потужні плакати, які має побачити кожен українець

Щороку у четверту суботу листопада в Україні відзначають День пам'яті жертв Голодомору 1932-33. До вашої уваги соціальні плакати до 86-ї річниці цього злочину проти українського народу, які вражають до глибини душі.

Команда Музею Голодомору до Дня Пам'яті створила соціальну рекламу, яка розповідає про способи виживання українців під час геноциду 1932-33 років. Потужні плакати змусять вас зупинитися і усвідомити весь масштаб жорстокого злочину проти нашого народу.

23 листопада на Софійській площі у Києві організують вуличний ресторан "Непораховані". Організатори нагодують киян їжею, яку змушені були їсти українці під час Голодомору. Така ж акція пройде на площі Ринок у Львові. 23 листопада о 16:00 також відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої пройде акція "Запали свічку". За даними Інституту національної пам'яті, від штучного голоду померло від 4,5 до 7 мільйонів ​​українців. Оскільки радянська влада знищила документи, точна кількість жертв досі невідома. Не маємо права забути про жертв Голодомору! Слухайте також: Джамала представила кліп на саундтрек нового фільму про Голодомор