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День гідності та свободи: 10 пісень Революції, від яких мурашки по шкірі
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21 листопада 2018 року Україна відзначає п'яту річницю початку Революції Гідності. Пережити цей важкий час протестувальникам у Києві та по всій країні допомагала музика. Згадуємо знакові пісні Революції!
Радіо МАКСИМУМ зібрало найвідоміші пісні того періоду. Деякі з них були "народжені революцією", деякі існували давно, але на Майдані отримали абсолютно нове смислове наповнення. Послухайте – і з перших акордів спогади прийдуть самі.
Гімн України
Головною піснею Революції Гідності став гімн України. Його співали на Майдані, у метро, на вокзалах та в маршрутках. Його співали у Києві, Львові, Харкові та на інших Євромайданах. Проникливі та потужні слова нашого славня вкотре об'єднали Україну.
Ляпис Трубецкой – "Воины света"
Хто там говорить про утиски російськомовних в Україні? Ось вам шах і мат. Саме російськомовна пісня білоруського гурту "Ляпис Трубецкой" стала чи не найголовнішим гімном Революції Гідності. Лідер гурту Сергій Міхалок відразу спростував зв'язок між піснею та подіями в Україні, адже вона була написана ще за рік до Майдану. Тим не менше, "баррикады, друзья, шум, гам" – усе це про нашу боротьбу.
Kozak System – "Брат за брата"
Ще один неофіційний гімн Майдану від українських рокерів "Kozak System". Цю пісню гурт випустив ще влітку 2013-го, слова до неї написав Сашко Положинський. З "Брат за брата" музиканти мали виступити на поєдинку Володимира Кличка з росіянином Алєксандром Повєткіним, але в останню мить Кличко відмовився від цієї пісні й вийшов на ринг під традиційну "Can’t Stop" від Red Hot Chili Pappers.
Утім, "Брат за брата" отримала ще один шанс: у ніч на 1 грудня без підготовки і репетицій Kozak System, Тарас Чубай, Сергій Фоменко, Марія Бурмака, Олег Собчук, Анжеліка Рудницька, Олена Грозовська, Едуард Приступа, Руслана Лижичко, Святослав Вакарчук, Антін Мухарський та інші українські зірки виконали цю пісню разом на підтримку Майдану.
Святослав Вакарчук – "Стіна", "Вставай"
На Майдані звучали нові та старі хіти "Океанів". Та й сам Святослав Вакарчук брав участь у Революції. Зокрема, однією із найбільш трепетних митей Євромайдану стало 14 грудня 2013 року: тоді "ОЕ" у своєму "золотому" складі виступили на сцені Майдану перед тристатисячною аудиторією.
Никогда мы не будем братьями
Вірш "Никогда мы не будем братьями" 23-річна поетеса Анастасії Дмитрук написала під час найважчих подій Майдану – розстрілів. Відразу після оприлюднення твір "почав жити своїм життям" в соцмережах, зібравши тисячі поширень. Вочевидь, саме завдяки цьому про вірш дізналися й литовські музиканти, які вирішили підтримати Україну та записали пісню "Никогда мы не будем братьями".
Artisto – "Revolution Ukraine"
Якщо за назвою ви не впізнали цю пісню – мерщій вмикайте відео. Цей своєрідний кавер українського гімну від молодого репера зі Львова Artisto швидко отримав популярність на Майдані. Прості, але правдиві слова передали всі прагнення українців
Майкл Щур – Гітарний перебор
Ми не могли оминути увагою пісню журналіста Майкла Щура (Романа Вінтоніва). "Гітарний перебор" Майкл написав ще в липні, але саме під час подій на Майдані цей трек про Януковича став вкрай актуальним. "Бізнес твого сина", "мешти зі страусової шкіри", "Межигір'я" – це перебор, Віктор, це гітарний перебор!".
Горіла шина
Майдан не лиш співав пісні музикантів, але й створював свої хіти. "Горіла шина" виникла в результаті накладення нового актуального тексту на народну пісню "Горіла сосна". Захищаючись від пострілів "Беркута" бруківкою, барикадами та палаючими шинами, майданівці співали: "Горіла шина, палала, там барикада стояла...диких собак не пускала..."
Слідом за композицією "Горіла шина" з'явилася ще одна версія народної пісні –"Горіла бочка".
ЯрмаК ft. Tof – Ей 22
Репер ЯрмаК, якого доти вважали проросійським, вразив українців треком "22". Виконавець хіта "Сердце пацана" днював і ночував на Майдані. Символічно, що Сашко є ще й ровесником Незалежності. Його пісня про Україну вражає до глибини душі:
Пливе кача
За перемогу Майдану Україна заплатила дуже дорого – життям патріотів Небесної Сотні. Біль та тугу українців втілила лемківська народна пісня "Пливе кача". Під неї Героїв проводжали в останню путь. Слухати без сліз цю композицію тепер неможливо...
Читайте також: Вуличні музиканти вразили мережу виконанням української народної пісні
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