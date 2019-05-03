Шиканемо, Ігри патріотів і Форт Буаяр: ностальгійна добірка улюблених передач 2000-х

Українські телепередачі кінця 90х – початку 2000х забуті незаслужено, адже серед них є справжні шедеври! Кожен мріяв шиканути із Кузьмою, познайомитися із Паспорту та вирушити галопом по Європах.

До вашої уваги улюблені українські програми початку "нульових". Ловіть порцію ностальгії!

Шиканемо

Ця передача втілювала мрію про цілу валізу грошей! Ведучий Андрій Кузьменко пропонував учасникам 20 тисяч гривень. Тільки уявіть, якою шаленою була ця сума в 2006 році. При цьому половину грошей потрібно витратити за 200 хвилин: 5 тисяч на послуги і 5 тисяч на покупки. Якщо учасник вкладався у термін – він отримував решту 10 тисяч призових і всі покупки. Та, повірте, перемогти вдавалось далеко не всім!

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Форт Буаяр

Телегра, яка проходила у фортеці поблизу берегів Франції, швидко завоювала популярність у всьому світі. Незабаром свою версію почали знімати й українці. Суть гри полягала в тому, щоб пройти всі квести та часом навіть небезпечні завдання, аби зібрати максимум ключів та підказок для розгадки кодового слова. Головний приз у Форт Буаярі – гроші. Тільки найкмітливішим командам вдавалося здобути їх, адже переграти Мудрого Мольфара (Богдана Ступку) та Паспарту було нелегко.

Ігри патріотів

Українські зірки захищали честь України в багатонаціональних змаганнях у Франції: чотири команди, шалені конкурси та навіть справжня корида! Упродовж сезону команда проходила 10 відбіркових ігор, потім – 2 півфінали та фінал. Усі етапи складалися з естафет, в яких необхідно проявити кмітливість, відвагу і фізичну витривалість. Чим більше балів команда набере за час гри, тим вище стояла планка для першого учасника на завершальному випробуванні під назвою "Гірка".

Галопом по Європах

Щосезону ця програма змінювала концепцію, проте суть залишалася та сама. Ведучий Ігор Пелих та його помічник Фоззі просто на вулицях міста шукали людину, яка мала погодитись вирушити в одну з країн світу на відпочинок (Єгипет, Туреччина, Греція, Іспанія, Кіпр…). Родзинка передачі полягала в тому, що учаснику треба було за 200 хвилин відпроситися з роботи, зібрати в дорогу та знайти собі супутника. При цьому зробити це все швидше за команду суперників. Хто перший впорається – той і виграв.

СВ-шоу

Легендарна програма з улюбленими ведучими виходила на телебаченні з 1997 по 2001 рік. Вєрка Сердючка і її незмінна помічниця Геля приймали в своєму затишному СВ-вагоні найрізноманітніших гостей. Єдине – в програму не запрошували політиків. Усе шоу трималося на імпровізації неординарного та балакучого Андрія Данилка в образі Сердючки.

Спілкування з Вєркою було справжньою перевіркою на почуття гумору для наших зірок. Як з'ясувалося, деякі артисти зовсім не вміють ставитися до себе з іронією. Ще один неоднозначний момент чекав запрошених в кінці програми – їм треба було опинитися з Вєркою під однією ковдрою. Нагадаємо, що під кінець випуску весела провідниця укладала своїх гостей спати – все, як у поїзді. У ліжку із Сердючкою побували чимало зірок ;)

Караоке на майдані

Мабуть, одне з найтриваліших шоу в Україні, яке існувало майже 20 років! Так-так, "Караоке на майдані" вперше вийшло на екрани ще в далекому 1999 році, а завершилося лише цьогоріч. Ведучим і співавтором проекту був незмінний Ігор Кондратюк. Колись перемога в цій програмі була першим етапом для переходу в "Шанс", а втішним призом ставав капелюх з грошима. Потім правила змінилися: переможцеві – гроші, тому, хто програв – курячі яйця.

Шанс

Герої, які перемогли в "Караоке на майдані", потрапляли в Шанс. Там з ними протягом одного дня працювали стилісти, візажисти, продюсери та ведучі – Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін) та Наталя Могилевська. У кінці дня кожен з учасників в новому сценічному образі мав виконати будь-яку пісню на сцені. Глядачі голосували смс-ками, щоб новоспечені зірки якомога довше протримались у шоу, яке пережило цілих десять сезонів та було закрито шляхом того ж смс-голосування.

Табу

Певно, немає в Україні людини, яка б не пам’ятала Миколу Вересня з його фірмовою лисиною в ток-шоу "Табу". В ефір 1+1 запрошували двох опонентів, а ведучий завжди ставив учасникам каверзні та провокативні запитання.

Без табу

Славнозвісна передача, під час перегляду якої плакали навіть кремезні чоловіки. В студію до найспівчутливішої ведучої Ольги Герасим'юк приходили люди зі своїми проблемами: хто зі слабким здоров'ям, хто з невдачами в особистому житті, хто жалівся на підлих сусідів, а хто – на чоловіка-зрадника чи колегу-ворожку. Це стало одним з найпопулярніших ток-шоу українського телебачення.

LG-Еврика

Програма для справжніх інтелектуалів, у якій була реальна можливість виграти 32 тисячі доларів на отримання освіти в будь-якому вищому навчальному закладі світу. Студенти та школярі демонстрували свої знання у різних дисциплінах, а у перервах між конкурсами ерудитів розважали зірки Шансу.

Миколина погода

І наостанок – завжди актуальна порада від Миколи Луценка: "Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди".

Територія А: Забуті українські хіти 90-х, які змусять вас поностальгувати