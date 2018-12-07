Привітання з Днем ангела Катерини: побажання і картинки на іменини

Привітання для Катерини у День Ангела потішать власниць цього світлого імені. 7 грудня не забудьте поздоровити знайомих Катрусь зі святом, адже вони з нетерпінням чекають на вітання з іменинами! Зібрали найкращі побажання та картинки.

Ім'я Катерина походить з грецької мови і має приблизне значення, як "непорочна, чиста". Також припускається, що Катя походить від головного божества всіх планет в індуїстських писаннях. Свій День ангела Каті всього раз у році - 7 грудня.

Тут більше: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською мовою

Підготували для вас привітання з іменинами у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватиць свята :) Надішліть Каті найкраще поздоровлення!

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Катерина, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

***

Гарної такої днини,

Іменини в Катерини.

Прийми ти від мене вітання,

Хай збудуться твої бажання.

В житті бажаю радіти,

Й ніколи тобі не хворіти.

Хай доля привітно дивує,

Любов і щастя дарує.

Бажаю друзів вірних тобі,

Щоб допомогли у біді.

Хай твій ангел тебе оберігає,

Всяке лихо що йде відганяє.

***

Хай щастя відкриває шлях до вершин

І наповнює ніжністю миті,

Прийми ж, дорога Катерина,

Наш полум’яний привіт і вітання!

Бажаємо тобі міцного здоров’я,

У всіх справах вдалого початку,

Щоб душевною теплотою та любов’ю

Ти з близькими ділитися продовжувала,

І хоч роки проходять чередою,

Ти молодою, як раніше, залишайся,

Нас захоплюй своєю красою

І радості назустріч спрямовуйся!

***

Катю, Катю, Катерино!

Ти у нас немов картина.

Гарно вбрана і вродлива

Друзям й родичам на диво

Твої очі – синє небо,

Всі закохані у тебе.

Ми милуємось тобою,

Катю, будь завжди такою!



***

Сьоме грудня – Катерини

у Катрусі іменини,

Тож вітаю я свою,

Саму кращу й дорогу!

З Тобою поруч дуже легко,

душі моєї Ти люстерко,

Ти наче сонечко для мене,

Що зігріває землю з неба!

***

З днем ангела, Катрусю, вітаю,

Здорoв'я міцнoго бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі спoдівання і надії.

Місяць і зірoньки ясні,

Хай світять тoбі у нoчі.

А в день хай сoнечкo сяє,

І свoїм теплoм зігріває.

Хай ангел тебе oберігає,

І завжди на допoмогу пoспішає.

***

Сьогодні Катерини,

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв'я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.

Катю люба, мамина втіхо!

Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

***

Катрусю хочу привітати,

Здоров’я, щастя побажати,

щоб мрії здійснилисьТвої,

А ще безхмарних, теплих днів!

***

Бажаю Катерині щастя,

Не такого як сонце, бо сонце пече,

Не такого як річка, бо річка тече,

Не такого як вітер, бо вітер гуляє,

А такого як небо, бо небо безкрає!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Каті нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

Вітаю тебе, Катю, з персональним святом. Нехай батьки – твої творці, завжди тебе підтримують, діти – твої творіння, завжди тебе тішать, а чоловік – твій обранець, завжди оточує тебе любов’ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!

***

З днем ангела, Катрусю! І хай веселкою до тебе з неба спускається щастя, відбиваючись яскравими гранями радості і посмішок у краплях роси. А на ніжних сонячних промінцях нехай буде нанизана ніжність і любов, заповнюючи душу і запалюючи твої чудові очі іскрами! Адже веселка дива виникає при сплетінні крапель і сонця, щастя і несподіванки!

***

Катя, вітаю тебе, сонечко, з іменинами! Будь завжди такою ж життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.



***

Катю, з Днем ангела! Таку прекрасну людину і чарівну дівчину вітати приємно і легко. Нехай птах щастя регулярно прилітає в твій дім, крилатий купідон подарує тобі справжню любов, а всього іншого ти досягнеш сама, адже ти велика розумниця і рідкісна красуня!

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