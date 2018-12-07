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Привітання з Днем ангела Катерини: побажання і картинки на іменини

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Вітання з Днем ангела Каті на українській мові - фото 1
Вітання з Днем ангела Каті на українській мові

Привітання для Катерини у День Ангела потішать власниць цього світлого імені. 7 грудня не забудьте поздоровити знайомих Катрусь зі святом, адже вони з нетерпінням чекають на вітання з іменинами! Зібрали найкращі побажання та картинки.

Ім'я Катерина походить з грецької мови і має приблизне значення, як "непорочна, чиста". Також припускається, що Катя походить від головного божества всіх планет в індуїстських писаннях. Свій День ангела Каті всього раз у році - 7 грудня.

Тут більше: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською мовою

Підготували для вас привітання з іменинами у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватиць свята :) Надішліть Каті найкраще поздоровлення!

Вірші для привітання Катерини з Днем Ангела

Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Катерина, наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!

***

Гарної такої днини,
Іменини в Катерини.
Прийми ти від мене вітання,
Хай збудуться твої бажання.
В житті бажаю радіти,
Й ніколи тобі не хворіти.
Хай доля привітно дивує,
Любов і щастя дарує.
Бажаю друзів вірних тобі,
Щоб допомогли у біді.
Хай твій ангел тебе оберігає,
Всяке лихо що йде відганяє.

***

Хай щастя відкриває шлях до вершин
І наповнює ніжністю миті,
Прийми ж, дорога Катерина,
Наш полум’яний привіт і вітання!

Бажаємо тобі міцного здоров’я,
У всіх справах вдалого початку,
Щоб душевною теплотою та любов’ю
Ти з близькими ділитися продовжувала,

І хоч роки проходять чередою,
Ти молодою, як раніше, залишайся,
Нас захоплюй своєю красою
І радості назустріч спрямовуйся!

***

Катю, Катю, Катерино!
Ти у нас немов картина.
Гарно вбрана і вродлива
Друзям й родичам на диво
Твої очі – синє небо,
Всі закохані у тебе.
Ми милуємось тобою,
Катю, будь завжди такою!


***

Сьоме грудня – Катерини
у Катрусі іменини,
Тож вітаю я свою,
Саму кращу й дорогу!
З Тобою поруч дуже легко,
душі моєї Ти люстерко,
Ти наче сонечко для мене,
Що зігріває землю з неба!

***

З днем ангела, Катрусю, вітаю,
Здорoв'я міцнoго бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі спoдівання і надії.
Місяць і зірoньки ясні,
Хай світять тoбі у нoчі.
А в день хай сoнечкo сяє,
І свoїм теплoм зігріває.
Хай ангел тебе oберігає,
І завжди на допoмогу пoспішає.

***
Сьогодні Катерини,
Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв'я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти прoсила.

СМС поздоровлення з іменинами Катерини

Катю люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!

***

Катрусю хочу привітати,
Здоров’я, щастя побажати,
щоб мрії здійснилисьТвої,
А ще безхмарних, теплих днів!

***

Бажаю Катерині щастя,
Не такого як сонце, бо сонце пече,
Не такого як річка, бо річка тече,
Не такого як вітер, бо вітер гуляє,
А такого як небо, бо небо безкрає!

***

Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Каті нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!

***

В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!

Вітання на День Ангела Каті у прозі

Вітаю тебе, Катю, з персональним святом. Нехай батьки – твої творці, завжди тебе підтримують, діти – твої творіння, завжди тебе тішать, а чоловік – твій обранець, завжди оточує тебе любов’ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!

***

З днем ангела, Катрусю! І хай веселкою до тебе з неба спускається щастя, відбиваючись яскравими гранями радості і посмішок у краплях роси. А на ніжних сонячних промінцях нехай буде нанизана ніжність і любов, заповнюючи душу і запалюючи твої чудові очі іскрами! Адже веселка дива виникає при сплетінні крапель і сонця, щастя і несподіванки!

***

Катя, вітаю тебе, сонечко, з іменинами! Будь завжди такою ж життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.


***

Катю, з Днем ангела! Таку прекрасну людину і чарівну дівчину вітати приємно і легко. Нехай птах щастя регулярно прилітає в твій дім, крилатий купідон подарує тобі справжню любов, а всього іншого ти досягнеш сама, адже ти велика розумниця і рідкісна красуня!

Картинки і листівки для Каті на іменини

Привітання з Днем ангела Катерини: побажання і картинки на іменини - фото 293488

Привітання з Днем ангела Катерини: побажання і картинки на іменини - фото 293489

Привітання з Днем ангела Катерини: побажання і картинки на іменини - фото 293490

Привітання з Днем ангела Катерини: побажання і картинки на іменини - фото 293491

Привітання з Днем ангела Катерини: побажання і картинки на іменини - фото 293492

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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