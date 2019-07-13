Названо найкорисніший молочний продукт для чоловіків

Ніхто не буде спростовувати той факт, що молочні продукти надзвичайно корисні для здоров'я. Втім, фахівці назвали один із них, який неодмінно має бути у раціоні чоловіків!

Виявилося, що сметана може істотно покращити чоловіче здоров'я, а також уповільнити старіння.

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Цей молочний продукт зміцнює репродуктивну систему завдяки тому, що він багатий вітамінами, мінералами, вуглеводами та корисними жирами. Особливо високий у сметані вміст вітамінів А, В, Е і С. Усі вони разом відповідають за вироблення тестостерону, а отже – і за хороший секс.

Також у сметані присутні цинк і йод, які захищають імунну систему та здійснюють профілактику захворювань простати. Кальцій і магній покращують кровообіг в органах малого тазу, що однозначно не зашкодить.

Ніколи не відмовляйтесь від сметанки у борщику

Сметана багата ще й біотином, каротином, які особливо важливі для забезпечення рухливості сперматозоїдів. Саме тому фахівці наголошують на тому, що сметану слід додавати до улюблених страв, а також заправляти нею салати замість майонезу.

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