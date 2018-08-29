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Twenty One Pilots – My Blood: текст і переклад нової пісні
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Американський альтернативний гурт Twenty One Pilots представив уже четверту за місяць пісню. Новинка під назвою "My Blood" уже підкорила фанів колективу, зацініть і ви! Слухайте трек та вчіть слова разом з нами.
Нова пісня Twenty One Pilots стала вже четвертим релізом з майбутнього студійного альбому "Trench", який вийде 5 жовтня 2018 року. При цьому "My Blood" став першим треком з платівки, який не пов'язаний з сюжетом трилогії кліпів Jumpsuit – Nico And The Niners –Levitate.
Це цікаво: Twenty One Pilots показали дивні обряди у новому кліпі Levitate
Разом з композицією "My Blood" вийшло відео, де вокаліст Тайлер Джозеф працює в студії. Можливо, Twenty One Pilots не планували її випускати зараз – реліз синглу відбувся майже одразу після того, як трек був злитий в Twitter через помилки в Apple HomePod.
twenty one pilots – My Blood – слухати нову пісню онлайн:
Текст і слова пісні Twenty One Pilots – My Blood
When everyone you thought you knew
Deserts your fight, I'll go with you
You're facin' down a dark hall
I'll grab my light and go with you
I'll go with you, I'll go with you
I'll go with you, I'll go with you
I'll go with you, I'll go with you
I’ll go with you
Surrounded and up against a wall
I'll shred 'em all and go with you
When choices end, you must defend
I'll grab my bag and go with you
I'll go with you, I'Іl go with you
I'll go with you, yeah
Stay with me, no, you don't need to run
Stay with me, my blood, you don't need to run
Stay with me, no, you don't need to run
Stay with me, my blood, you don’t need to run
If there comes a day
People posted up at the end of your driveway
They're callin' for your head and they're callin' for your name
I’ll bomb down on 'em, I'm comin’ through
Do they know I was grown with you?
If they're here to smoke, know I'll go with you
Just keep it outside, keep it outside, yeah
Stay with me, no, you don't need to run
Stay with me, my blood, you don't need to run
Stay with me, no, you don't need to run
Stay with me, my blood, you don't need to run
If you find yourself in a lion's den
I'll jump right in and pull my pin
And go with you
I'll go with you, I'll go with you
I'll go with you, I'll go with you (you don't need to run)
I'll go with you, I'll go with you (you don't need to run)
My blood, I'll go with you, yeah
Stay with me, no, you don't need to run
Stay with me, my blood, you don't need to run
Stay with me, no, you don't need to run
Stay with me, my blood, you don't need to run
You don't need to run, you don't need to run
You don't need to run, you don't need to run
Stay with me, no, you don't need to run
Stay with me, my blood
Переклад пісні My Blood (Моя кров)
Коли всі, кого ти думав, що знаєш,
Зрадили твій бій, я піду з тобою
Ти дивишся в темний зал
Я візьму свій ліхтар і піду з тобою
Я піду з тобою, я піду з тобою
Я піду з тобою, я піду з тобою
Я піду з тобою, я піду з тобою
Я піду з тобою
Оточили і притиснули до стінки
Я порву їх всіх і піду з тобою.
Коли вибору не залишається, ти маєш захищатися
Я зберу свої речі і піду з тобою
Я піду з тобою, я піду з тобою
Я піду з тобою
Залишся зі мною, ні, тобі не потрібно бігти
Залишайся зі мною, моя кров, тобі не потрібно бігти
Залишся зі мною, ні, тобі не потрібно бігти
Залишайся зі мною, моя кров, тобі не потрібно бігти
Якщо настане день,
Люди, що стоять в кінці шляху
Покличуть тебе і вони покличуть тебе на ім'я
Я розбомблю їх, я пройду крізь це
Вони знають, що я виріс з тобою?
Якщо вони тут, щоб палити, знай, я піду з тобою
Просто не впускай нічого ззовні.
Залишся зі мною, ні, тобі не потрібно бігти
Залишайся зі мною, моя кров, тобі не потрібно бігти
Залишся зі мною, ні, тобі не потрібно бігти
Залишайся зі мною, моя кров, тобі не потрібно бігти
Тобі не потрібно бігти, вам не потрібно бігти
Тоб не потрібно бігти
Якщо ти опинишся в лігві лева
Я стрибну прямо туди і витягну тебе звідти
І піду з тобою
Я піду з тобою, я піду з тобою
Я піду з тобою, я піду з тобою (тобі не потрібно бігти)
Я піду з тобою, я піду з тобою (тобі не потрібно бігти)
Моя кров, я піду з тобою
Залишся зі мною, ні, тобі не потрібно бігти
Залишайся зі мною, моя кров, тобі не потрібно бігти
Залишся зі мною, ні, тобі не потрібно бігти
Залишайся зі мною, моя кров, тобі не потрібно бігти
Тобі не потрібно бігти, тобі не потрібно бігти
Тобі не потрібно бігти, тобі не потрібно бігти
Залишся зі мною, ні, тобі не потрібно бігти
Залишся зі мною, моя кров.
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