Bring Me The Horizon випустили новий трек

Британський металкор гурт Bring Me The Horizon презентував нову пісню MANTRA, яка вже підкорює мережу.

Гурт Bring Me The Horizon потішив фанатів першим треком з майбутнього альбому "Amo". Пісня Mantra одразу ж почала набирати переглядів на офіційному Youtube-каналі британців, і за два дні її побачили понад 1,4 млн разів.

І ще: 457 гітаристів водночас грають AC/DC – Highway to Hell

"Це була найбільш відповідна після для того, аби показати її першою. Ми також хочемо записати щось "важке" зовсім по-іншому. Ми хочемо записати щось "що запам'ятається" зовсім іншим способом", – пояснив фронтмен гурту Олівер Сайкс.

Bring Me The Horizon – Mantra, слухати пісню онлайн:



Bring Me The Horizon – Mantra, текст пісні:

Do you wanna start a cult with me?

I’m not vibrating like I oughta be

I need a purpose, I can't keep surfing

Through this existential misery

Now, we are going to need some real estate

But if I choose my words carefully

Think I could fool you that I’m the guru

Wait, how do you spell epiphany?



Before the truth will set you free

It’ll piss you off

Before you find a place to be

You’re gonna lose the plot

Too late to tell you now

One ear and right out the other one

Because all you ever do is chant the same old mantra



Could I have your attention please

It’s time to tap in to your tragedy

Think you could use a new abuser

Close your eyes and listen carefully

Imagine you're stood on a beach

Water gently lapping at your feet

But now your sinking

What were you thinking?

That’s all the time we have this week



And I know this doesn’t make a lot of sense

But do you really wanna think all by yourself now?

All I’m asking for’s a little bit of faith

You know it's easy to believe

And I know this doesn’t make a lot of sense

Y’know you gotta work the corners of your mind now

All I’m asking for’s a little bit of faith

You know it's easy to, so easy to believe

Читайте також: Максимум драйву! Плейлист нових рок-пісень тижня