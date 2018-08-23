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Bring Me The Horizon випустили новий трек

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Bring Me The Horizon випустили новий трек - фото 1
Bring Me The Horizon випустили новий трек / Kerrang!

Британський металкор гурт Bring Me The Horizon презентував нову пісню MANTRA, яка вже підкорює мережу.

Гурт Bring Me The Horizon потішив фанатів першим треком з майбутнього альбому "Amo". Пісня Mantra одразу ж почала набирати переглядів на офіційному Youtube-каналі британців, і за два дні її побачили понад 1,4 млн разів.

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"Це була найбільш відповідна після для того, аби показати її першою. Ми також хочемо записати щось "важке" зовсім по-іншому. Ми хочемо записати щось "що запам'ятається" зовсім іншим способом", – пояснив фронтмен гурту Олівер Сайкс.

Bring Me The Horizon Mantra, слухати пісню онлайн:


Bring Me The Horizon Mantra, текст пісні:

Do you wanna start a cult with me?
I’m not vibrating like I oughta be
I need a purpose, I can't keep surfing
Through this existential misery
Now, we are going to need some real estate
But if I choose my words carefully
Think I could fool you that I’m the guru
Wait, how do you spell epiphany?

Before the truth will set you free
It’ll piss you off
Before you find a place to be
You’re gonna lose the plot
Too late to tell you now
One ear and right out the other one
Because all you ever do is chant the same old mantra

Could I have your attention please
It’s time to tap in to your tragedy
Think you could use a new abuser
Close your eyes and listen carefully
Imagine you're stood on a beach
Water gently lapping at your feet
But now your sinking
What were you thinking?
That’s all the time we have this week

And I know this doesn’t make a lot of sense
But do you really wanna think all by yourself now?
All I’m asking for’s a little bit of faith
You know it's easy to believe
And I know this doesn’t make a lot of sense
Y’know you gotta work the corners of your mind now
All I’m asking for’s a little bit of faith
You know it's easy to, so easy to believe

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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