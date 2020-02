TVORCHI – Bonfire: дивіться крутий кліп фіналістів Нацвідбору Євробачення 2020

Відкриття другого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020, дует TVORCHI представив кліп на пісню "Bonfire", з якою парубки боротимуться за можливість представити Україну на пісенному конкурсі у Роттердамі. Дивіться крутий кліп на Радіо МАКСИМУМ!

Учасники колективу TVORCHI наголошують на тому, що відеоробота присвячена боротьбі з самим собою.

"Bonfire – це вогонь боротьби за те, у що ти віриш! І, якщо в Lyric video основний акцент був на питаннях екології, то це відео про перемогу над собою! На що ти чекаєш? Будь кращою версією себе вже сьогодні! Поки ми молоді, здорові та сильні, давайте змінимо себе та нашу планету на краще!!! “YOUNG“ is the new law!, – написали хлопці.

Дивіться онлайн кліп TVORCHI – Bonfire на Нацвідбір Євробачення 2020:

Нагадаємо, що на рахунку хлопців уже два альбоми: "The parts" (2018) і "Disco lights" (2019), а також популярні сингли – "Believe" та #не танцюю.

"Ми – молодь, нове покоління в музиці. Андрію – 23, Джеффрі – 22, а нашому менеджеру – 26. Хто ми, як не нове дихання? Наша команда з Тернополя, у якому проживає 220 000 осіб. І ми розбиваємо стереотипи й міняємо уяву людей про світ. Навіть в такому маленькому місті ми створюємо музику, яку слухає весь світ (не знаючи, що ми з України). Джеффрі з Нігерії, але ми пишемо й українські треки. Євробачення для нас цікаве з різних причин: по-перше, це наш перший конкурс, і цікаво подивитися, як все відбувається зсередини. По-друге, хочемо поділитися своєю музикою і показати іншим, що зараз кордонів не існує", – додають музиканти.

TVORCHI боротимуться за можливість представити Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2020 у Роттердамі. Разом із ними до фіналу Нацвідбору потрапили KRUTЬ, Jerry Heil, Go-A, David Axelrod, а також KHAYAT.

