Найкращі жарти Сергія Притули у відборі на Євробачення 2020: відео

Нацвідбір на Євробачення 2020 неможливо уявити без його постійного ведучого Сергія Притули та його жартів. Під час півфіналів шоумен потішив глядачів новими підколами та приколами. Дивіться, як це було!

Уже кілька років поспіль Сергій Притула є незмінним ведучим Національного відбору на Євробачення. Раніше він коментував виступи номінантів на своїй сторінці в соцмережі Facebook, а потім його запросили вести пісенний конкурс, адже з'явилися поціновувачі його коментаторської роботи.

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Глядачі чекають саме на його жарти, адже вони додають пікантності шоу та роблять його цікавим та різноманітним. Шоумен Сергій Притула часто використовує провокаційні методики та ставить учасникам незручні запитання, а також сміливо жартує над суддями та кепкує з самого себе.

У першому та другому півфіналі, які відбулися 8 та 25 лютого 2020 року відповідно, Сергій Притула продовжив свою традицію жартувати в своєму фірмовому стилі. Окрім того, що ведучий жартує над усіма учасниками та суддями, варто виокремити окремий творчий тандем – Притула та Данилко. Їхні перепалки стають справжніми мемами в інтернеті.

Насолоджуйтеся найкращими жартами Сергія Притули в Нацвідборі 2020!

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До Тіни Кароль: "Ти суддя потужного вокального конкурсу "Голос країни", майже такого ж крутого, як наш...але нє!"

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До KRUTЬ: "Зараз себе так трішки незручно почуваю. Знаєте чому? Тому що я стою в такому гарному костюмі, ви в такій білосніжній сукні, все чекає, коли Данилко буде кричати "Гірко молодим!" Але слава Богу, що він стримується".

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"Насправді суддівські крісла тільки на вигляд такі дуже зручні, але коли наші суддів виставляють свої оцінки нашим конкурсантам, ці крісла перетворюються на розпечені сковорідки".

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"Оскільки я з артистами вже не маю про що сваритися, я буду ставити незручні питання Андрієві Данилку. Андрій! Питання чітке, питання в лоб, і хочу конкретної відповіді. Чий Житомир?"

Чекаємо на нові жарти від Сергія Притули у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2020.

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