Скандал з David Axelrod: у чому звинувачують фіналіста Нацвідбору 2020

Співак David Axelrod пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2020, проте довкола його персони почали виринати скандальні історії: звинувачення у плагіаті конкурсної пісні та боргах. Читайте далі та дізнайтеся, у чому ж конкретно звинувачують артиста й чи ці звинувачення правдиві.

Після другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення David Axelrod отримав у свою адресу коментарі з думкою, що його пісня не є унікальною, а що це лише плагіат відомої пісні з 80-х.

Про пісню Давида відомо, що він написав її п'ять років тому, коли дізнався, що його дружина при надії. Тоді він взяв до рук гітару й написав цю ліричну баладу. Зараз донька Давида та Олени Мозгової Соломія каже, що пісня тата їй дуже подобається. Саме цьогоріч співак вирішив, що настав час для цієї композиції й саме з нею він хоче підкорити Євробачення.

У мережі користувачі стверджують, що це не його авторська пісня, а плагіат. Оригіналом, за думкою коментаторів, є композиція гурту "Chicago" під назвою "I Don't Wanna Live Without Your Love". Американці випустили цей трек у 1988 році й він став дуже популярним не лише в США, а й у світі. Потім пісня увійшла до альбому Chicago 19 (Expanded Edition). А декому цей трек нагадує ще іншу композицію: George Benson – Nothing Gonna Change my Love for You.

Послухайте обидві пісні та зробіть власні висновки щодо плагіату:

На цьому скандал не закінчується. Колишня менеджерка Давида Аксельрода Анжеліна Буркіна стверджує, що артист не просто так змінив своє ім'я. Співак раніше був відомий, як Володимир Ткаченко, учасник дуету "Barcelona". Буркіна звинувачує артиста у тому, що став Давидом Аксельродом через борги, які має виплатити. Сума, за словами колишньої менеджерки становить 10 тисяч доларів. Тобто Володимир нібито змінив ім'я, щоб не виплачувати заборгованість.

Дружина Давида Олена Мозгова висловилася в мережі з цього приводу:

Вона зауважила, що вони з чоловіком продовжуватимуть працювати й не збираються реагувати на такі провокації, адже не змушені виправдовуватися в тому, чого не робили. Попри усі спроби вибити їх з рівноваги, подружжя буде готуватися до фіналу Нацвідбору на Євробачення 2020.

