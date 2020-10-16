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ТОП-7 найсексуальніших фото моделей за цей тиждень (18+)
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Найкрасивіші моделі світу продовжують тішити шанувальників пікантними знімками. Зібрали найгарячіші кадри, якими красуні підкорювали Instagram цього тижня.
Популярні моделі активно ведуть свої профілі в соцмережі Instagram, де ще не готові розпрощатись з літом. Тому дівчата діляться доволі відвертими знімками у купальниках і без них. Ловіть порцію найгарячіших крихіток цього тижня.
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Відкриває добірку пікантних знімків Демі Роуз, яку не просто так називають "британською Кім Кардашян". Ця дівчина з розкішними формами зовсім не соромиться позувати у найвідвертіших образах.
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27-річна бразилійка Жизель Олівейра також ще не хоче відпускати літо, тому не впускає жодного шансу ще раз насолодитись відпочинком на пляжі.
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Канадська модель і зірка Playboy Лексі Вуд тепер офіційна амбасадорка бренду SAVAGE X FENTY від Ріанни, тож на її сторінці незабаром побільшає знімків саме у цій білизні.
31-річна південноафриканська модель Кендіс Свейнпул взагалі не соромиться позувати для ню-зйомок. До того ж, з її фігурою можна взагалі не перейматись про вдалі ракурси.
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27-річна американка Сінді Прадо також ловить сонячні промінці на пляжі і зізнається, що саме це для неї найщасливіші моменти. А хіба ж можна насолоджуватись теплими днями на побережжі не в купальнику?
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Бразильська супермодель та ангел Victoria's Secret Ізабелі Фонтана - приклад жінки, яка навіть з двома дітьми виглядає неймовірно. Цій красуні 37, але від її фото в басейні перехоплює подих.
Тим часом 21-річна американська модель Чарлі Джордан ділиться доволі незвичайною зйомкою та більярді. Здається, ця дівчина має талант до будь-якого спорту.
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