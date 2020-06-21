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Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)

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Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+) - фото 1

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Ліссі Ізабелла, – спокуслива модель з Великобританії, якій відмінно виходить зніматися голяка.

Як не крути, а кожна модель в душі – підприємець. І сьогоднішня наша героїні також не вийняток. Красуня Ліссі Ізабелла стала манекенницею зовсім недавно – з того часу, як запустила власну марку білизни. Дівчина намагається піарити свій бренд на своєму шикарному тілі.

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Так, Ліссі Ізабелла – цілеспрямована бізнесвумен, яка намагається присвятити якомога більше часу розвитку власного бізнесу в Лондоні і тому рідко вибирається в інші країни. Але вже якщо їде, то таких знімків наробить, що аж дар мови втрачається у шанувальників. Вкрай ефектно у неї виходить рекламувати своє тіло, адже часто красуня знімається голяка.

А ще дівчина відома як дуже гнучка модель: вона може скрутитися в такі хитромудрі пози, що і не зрозуміти, як їй цей вдалося. Слово, дивися, дивуйся та насолоджуйся:

Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+) - фото 411409

Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+) - фото 411410

Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+) - фото 411411

Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+) - фото 411412

Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+) - фото 411413

Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+) - фото 411414

Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+) - фото 411415

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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