Модель Playboy розповіла про віртуальний секс під час пандемії (18+)

Популярна модель Playboy поділилась своїми враженнями від того, як змінилось інтимне життя під час карантину через коронавірус. За кілька місяців дівчина навчилась насолоджуватись віртуальним сексом та дала кілька порад.

27-річна іспанська Playboy-модель Ясмін Сантон також відчула на собі зміни через пандемію коронавірусу, адже провела останні кілька місяців у Європі на карантині. Дівчина навчилась більше цінуватись віртуальний секс та дослідила таку сторону близькості, тож вирішила поділитись своїм досвідом.

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За її словами, доволі важливо вибрати ідеальну атмосферу, щоб налаштуватись на настрій для такого інтиму.

"Спочатку наша безпека, потім наше задоволення. Уникати фізичних контактів настільки ж важливо, як і користуватись презервативами під час сексу", – так охарактеризувала модель своє статеве життя під час карантину.

Також вона порадила поцікавитись, що ж партнер полюбляє в ліжку, що змушує його почуватись привабливим та задоволеним. Звісно ж, дуже важливо і пізнати потенційного партнера, щоб не було незручних моментів.

Наступним кроком після створення атмосфери є креатив. Тож дівчина навчилась не лише виглядати привабливо вдома, а й дослідила власне тіло.

Що ж до знайомств під час пандемії, то Ясмін й далі користується Tinder, щоправда, тепер перед зустріччю вимагає від партнера тест на Covid-19. Про це йдеться навіть в описі її профілю. Хоч це і не популярно серед чоловіків, але модель не погоджується на зустрічі, якщо не впевнена у здоров'ї людини.

"Дехто навіть писав, що у мене упередження, але в нас час це нормально вимагати негативного тесту. Це дуже просто і гарантує нашу безпеку. Чимало хто відмовлявся здавати тест, сказавши, що це не потрібно", – підсумувала Ясмін.

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