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Модель Playboy розповіла про віртуальний секс під час пандемії (18+)

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Модель розповіла, як змінився інтим через коронавірус - фото 1
Модель розповіла, як змінився інтим через коронавірус / instagram.com/officialiasminsantos

Популярна модель Playboy поділилась своїми враженнями від того, як змінилось інтимне життя під час карантину через коронавірус. За кілька місяців дівчина навчилась насолоджуватись віртуальним сексом та дала кілька порад.

27-річна іспанська Playboy-модель Ясмін Сантон також відчула на собі зміни через пандемію коронавірусу, адже провела останні кілька місяців у Європі на карантині. Дівчина навчилась більше цінуватись віртуальний секс та дослідила таку сторону близькості, тож вирішила поділитись своїм досвідом.

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За її словами, доволі важливо вибрати ідеальну атмосферу, щоб налаштуватись на настрій для такого інтиму.

"Спочатку наша безпека, потім наше задоволення. Уникати фізичних контактів настільки ж важливо, як і користуватись презервативами під час сексу", – так охарактеризувала модель своє статеве життя під час карантину.

Також вона порадила поцікавитись, що ж партнер полюбляє в ліжку, що змушує його почуватись привабливим та задоволеним. Звісно ж, дуже важливо і пізнати потенційного партнера, щоб не було незручних моментів.

Наступним кроком після створення атмосфери є креатив. Тож дівчина навчилась не лише виглядати привабливо вдома, а й дослідила власне тіло.

Що ж до знайомств під час пандемії, то Ясмін й далі користується Tinder, щоправда, тепер перед зустріччю вимагає від партнера тест на Covid-19. Про це йдеться навіть в описі її профілю. Хоч це і не популярно серед чоловіків, але модель не погоджується на зустрічі, якщо не впевнена у здоров'ї людини.

"Дехто навіть писав, що у мене упередження, але в нас час це нормально вимагати негативного тесту. Це дуже просто і гарантує нашу безпеку. Чимало хто відмовлявся здавати тест, сказавши, що це не потрібно", – підсумувала Ясмін.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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