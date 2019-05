ТОП-5 книг від Білла Гейтса

Це поради від мільярдера: "що читати влітку". Зберігайте список та насолоджуйтеся читанням!

Засновник Microsoft Білл Гейтс люб’язно склав список із 5 книжок, які радить прочитати влітку.

У блозі Gatesnotes, який веде Білл Гейтс, мільярдер розповів про власний підхід до вибору книжок, які читатиме у відпустці. Він рекомендує 5 книг, які варто прочитати цього літа.

Це новинки, які зацікавили особисто його – навряд чи ви вже маєте щось з цього списку. Також це означає, що книги поки що не перекладені з англійської.

Upheaval, by Jared Diamond. ("Переворот", Джаред Даймонд). Гейтс зізнається, що є великим шанувальником творчості Даймонда. Його остання книга досліджує, як суспільства реагують на кризові моменти, такі як громадянська війна, іноземні загрози та загальне нездужання. Гейтса ця книга змусила більш оптимістично дивитися на здатність людства розв'язувати проблеми.

Nine Pints, by Rose George. ("Дев'ять пінт", Роуз Джордж). Книга журналіста зібрала цікаві факти про кров, її назва – це середньостатистичний об'єм крові в організмі дорослого.

A Gentleman in Moscow, by Amor Towles. ("Джентльмен у Москві", Амор Тоулз). Білл Гейтс зізнається, що обожнює книги про Росію і прочитав усього Достоєвського. Роман Тоулза прочитали всі його знайомі, а самому Гейтсу цю книгу передав зять. Це веселий, інтелектуальний і на диво оптимістичний роман про графа, довічно засудженого до домашнього арешту в московському готелі.

Presidents of War, by Michael Beschloss. ("Президенти війни", Майкл Бешлосс). Гейтс цікавиться всіма аспектами війни у В'єтнамі, тому не дивно, що ця книга потрапила в список. Після її прочитання мільярдер дізнався багато нового не тільки про В'єтнам, але й про вісім інших великих конфліктів, в які вступили США, починаючи з ХІХ століття і до 1970-х років.

The Future of Capitalism, by Paul Collier. ("Майбутнє капіталізму", Пол Кольє). Книга на тему, яка хвилює багатьох. І хоча сам Білл Гейтс не в усьому погоджується з автором, він вважає, що в цій книзі є чудовий аналіз проблеми з досвіду економіста, але пропонуються не найкращі рішення.

