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З'явилася перша мобільна бібліотека аудіокниг українською мовою
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Українці запустили першу мобільну аудіокнигарню "Абук", який працює на операційних системах Android та IOS. Це повне зібрання аудіокниг українською мовою. Дізнайтеся, які є переваги у цього додатку.
Додаток пропонує до прослуховування аудіоверсії книг українських видавництв. Додаток має власний плеєр, а файли захищені від піратства.
Стартові інвестиції в розробку продукту склали $0,5 млн. Проект працює як стартап. Його аудиторія – сучасні прогресивні мешканці України, а також емігранти. Розцінки в "Абук" – від 5,5 до 135 грн за аудіокнигу. В аудіобібліотеці будуть книги українською мовою за рідкісними винятками.
І ще: 5 нових книг, які ви прочитаєте на одному подиху
Зараз в "Абук" є 40 книг – переважно художні твори сучасних українських письменників. У додатку вже можна послухати книги Сергія Жадана, Юрія Андруховича, Василя Шкляра, Любка Дереша, Сергія Лойка, Люко Дашвар та інших популярних письменників. Крім того, проект випустив аудіоверсію хрестоматії для підготовки до ЗНО з української літератури. Скоро додаток поповнять аудіоверсіями перекладів бізнес-літератури, дитячими книгами, лекціями та аудіожурналами. "Абук" також має власне видавництво, тому будуть самостійно записувати аудіокниги на партнерських студіях – їх начитуватимуть автори, досвідчені диктори або актори театру та кіно.
Нас бентежила майже повна відсутність якісного українського аудіоконтенту, який можна було б легально придбати та слухати. Особливо це стосується сучасної літератури. Тому ми вирішили створити єдину платформу, де можна купувати аудіоверсії книг всіх вітчизняних видавництв, – розповів співзасновник та інвестор "Абук" Юрій Триндюк.
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